973 هزار نفر ذینفع اصلی طرح جامع آب و خاک البرز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد شامگاه دوشنبه در دومین همایش "الزامات ساماندهی حوزه های آبخیز شمال کشور" در ساری افزود: بانک جهانی بر اساس تجربه موفق قبلی در واحد عمرانی شبکه چهار تجن سرمایه گذاری در طرح جامع آب و خاک البرز را به عنوان طرح نمونه در منطقه مد نظر قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون دو سال از اجرای این طرح می گذرد و هر یک از مولفه های آن از جمله مدیریت جنگل و مرتع در حوزه بالادست از پیشرفت قابل توجه ای برخوردار است.

واحد افزود: بانک جهانی با توجه به اصول مهم زیست بوم، تشکیلات و سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه و جامع آب و خاک حوضه، مشارکت کلیه ذینفعان درون محدوده طرح، نگرش اقتصادی به مقوله آب تلاش دارد در اجرای طرحها و پروژه ها نگاه نرم را به نگاه سخت ترکیب کند.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران ضمن بیان اهداف پروژه افزایش تراکم کشت به میزان 12 تا 16 درصد، بهبود و بهسازی و مدیریت جنگل و مرتع در سطح 51 هزار و 500 هکتار، فراهم شدن مدیریت آبیاری پایدار و مشارکتی از طریق اتحادیه های مصرف کنندگان آب را از دیگر مزیتهای طرح جامع آب و خاک البرز برشمرد.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران با تشریح چگونگی اجرای مولفه مدیریت جنگل و مرتع در حوزه بالادست از احداث سازه های کنترلی فرسایش و احیاء اراضی مرتعی و ییلاقی و بهبود تولیدات جنگل و نیز بهبود وضعیت زندگی آبخیزنشینان و مشارکت جوامع محلی به عنوان مهم ترین فعالیت این بخش یاد کرد.

همایش فوق از سوی جامعه جنگلبانی استان با مشارکت سازمان های جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، محیط زیست و دانشگاه منابع طبیعی استان برگزار شد.