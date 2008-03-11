بسیج مانع تحقق اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، حجت الاسلام نصیرالدین یعقوبی صبح سه شنبه درصبحگاه بسیجیان گردان های عاشورا و الزهرا شهرستان جویبار افزود: دشمن برای اینکه بتواند نسبت به تغییر ساختار نظام کاری کند با کسانی معامله می کند که به اصول نظام پاینبد نباشند و تبدیل به تریبون استکبار شوند.

وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران با تکیه بر عنصر ایمان، تقوی و شهادت همواره مقابل تهدیدات دشمن استوار بوده و اجازه نفوذ ایادی بیگانه را به وطن نخواهد داد.

یعقوبی گفت: یکی از راهبردهای دشمن در مجلس هشتم موضوع کشف حجاب بوده که با خدشه دار کردن از این طریق انقلاب اسلامی را مخدوش کند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج مازندران با بیان اینکه بسیجیان اسلام و ایران تا زمانی که در جامعه زنده و جاوید هستند هیچ نیروی خارجی اجازه نفوذ و سلطه به کشور، ناموس و وطن را به خود جرات نخواهد داد.

در ادامه حجت الاسلام حسین محمدیان، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه جویبار گفت: پیروزی هسته ای ملت ایران نشانه قدرت و پیروزی جوانان این مرز و بوم است و انتخابات نماد دیگری از اقندار این ملت است.

وی افزود: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوقهای رای و انتخاب فرد اصلح فتنه ها و آشوبهای دشمن برای بر اندازی اسلام و انقلاب را نقش بر آب خواهند کرد.