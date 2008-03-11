حسینی: عدم اطلاع وزارت خارجه ازدیدار خاتمی وسفیر آلمان/ شکایت از مطبوعات کویت

اهداف مورد نظر بوش

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی وخارجی که این هفته در محل هتل لاله برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: اولا باید توجه داشت که این قبیل سیاست ها واظهارات چیز جدیدی نیست و ما همواره در آستانه برگزاری انتخابات های مختلف و حضور گسترده مردم جهت حضور درراهپیمایی ها با هدف حمایت از دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی شاهد چنین تحریکاتی بوده ایم.

حسینی ادامه داد: هدف اصلی این قبیل مواضع و سیاست ها وحدت ملی ملت ایران و دلسرد کردن آنان از آینده کشورشان است وهمواره این دو محور از اهداف اصلی مورد نظر مسئولان آمریکایی و پردازش رسانه های همسوز با آنها بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه چنین رویکردهایی همواره با شکست مواجه بوده تاکید کرد: البته اتخاذ این قبیل رفتارها در مقابل ملت ایران همواره ناکام بوده اما ما پس از برگزاری انتخابات یا راهپیمایی ها با روند انعکاس نامطلوب حضور مردم از سوی رسانه های این جریانات مواجه بوده ایم.

وی افزود: به هر صورت معتقدیم این قبیل اقدامات به منزله دخالت در شئونات داخلی ملت ایران بوده و مردم ما نیز همواره با حضور خود پاسخ لازم را به این قبیل اظهارات و سیاست ها داده و در انتخابات پیش رونیز خواهند داد.

رئیس جمهور اندونزی در تهران

حسینی در بخش دیگری از سخنانش از سفر رئیس جمهوری اندونزی به تهران طی امروز خبر داد وگفت: رئیس جمهور اندونزی در راس هیئتی بلند پایه به تهران سفر می کند و این سفر بر اساس برنامه قبلی و در پاسخ به سفر دکتر احمدی نژاد به اندونزی انجام می شود.

وی گفتگو پیرامون مسائل کشاورزی، اتاق های بازرگانی، همکاری های علمی - آموزشی، پروژه مشترک کود شیمیایی وایجاد پالایشگاه مشترک در اندنزی را از جمله محورهای مورد مذاکره بین مقامات ایران واندونزی دانست که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور اندونزی به تهران مورد بهره برداری قرار می گیرد.

سر نوشت مذاکره ایران با سولانا

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا بر اساس مواضع اخیر دکتر احمدی نژاد ایران دیگر با خاویرسولانا درباره موضوع هسته ای مذاکره نخواهد کرد، یادآور شد: در بحث هسته ای گفتگوهایی درگذشته میان نماینده 1+5، مدیر کل آژانس و جمهوری اسلامی ایران انجام شد که این گفتگوها به ابتکار مدالیته انجامید.

حسینی با اشاره به طرح شش موضوع اصلی در قالب مدالیته وحل و اعلام مختومه شدن آنها از سوی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در حال حاضر روند رسیدگی به موضوع هسته ای ایران مسیر عادی را طی خواهد کرد اما ما در مورد موضوعات مورد توجه طرف های مختلف آمادگی گفتگو با آنها را داریم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا سرانجام تهران با خاویر سولانا در خصوص موضوع هسته ای مذاکره می کند؟ گفت: همانطور که گفتم موضع ما در این زمینه کاملا صریح و روشن است؛ گفتگوهایی که بین ما و نماینده 1+5 و آژانس انجام شد نهایتا به مدالیته منجر و بر اساس روند مشخص شده در مدالیته سئوالات آژانس درباره فعالیت های ایران به طور کامل پاسخ داده شد و امروز آنچه ما بر آن تاکید می کنیم انجام تکالیف و تعهدات در چارچوب مقررات است.

یکی دیگر از خبرنگاران در ادامه این نشست خبری از حسینی خواست تا موضع خود در خصوص انجام مذاکره هسته ای ایران با خاویرسولانا را به صورت صریح و با پاسخ بله یا خیر اعلام کند که وی گفت: بیش از توضیحی داده ام امکانش نیست.

سیاست های روشن و شفاف هسته ای

وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه سیاست ایران در موضوع هسته ای سیاست روشن و شفاف بوده است، گفت: فعالیت ها و همکاری های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بین المللی و NPT ادامه خواهد یافت و بدون شک این همکاری ها زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

آمریکایی ها آماده مذاکره نبودند

سخنگوی وزارت خارجه ارتباط برگزار نشدن دور اخیر مذاکرات ایران و آمریکا پیرامون مسائل مربوط به عراق با سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق را صحیح ندانست و تصریح کرد: آنچه در خصوص این گفتگوها رخ داد این بود که طرف عراق آمادگی خود را پس از انجام هماهنگی های لازم به طرف ایرانی اعلام کرد و قرار بود این گفتگوها پنجشنبه انجام شود و لذا هیئتی برای این منظور به عراق سفر کرد.

وی همچنین گفت: در حالیکه هیئت ایرانی بنابر اعلام آمادگی طرف های عراقی به این کشور سفر کرده بود ساعتی قبل از انجام این گفتگوها مقامات عراقی به نقل از آمریکایی ها عدم آمادگی آنها برای انجام این گفتگوها را بدون هیچ گونه توضیحی اعلام کردند و لذا این گفتگوها در روز پنجشنبه انجام نشد.

بررسی شکایت ها از کنسولگری ایران در اتاوا

حسینی همچنین با تایید اخبارمنتشر شده در خصوص شکایت برخی از ایرانیان مقیم کانادا از کنسولگری کشورمان در اوتاوا، گفت: برخی شکایات های محدود در این خصوص رسیده بود که معاونت کنسولی وزارت خارجه آنها را بررسی کرده و البته برنامه ریزی های لازم انجام شده تا ضمن انجام سفری به اوتاوا مسائل جاری در این خصوص از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ارتباط شکایت مذکور با عدم تعیین نماینده جمهوری اسلامی ایران در کانادا را منتفی دانست.

اعلام جمع بندی مواضع طی روزهای آتی

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر مواضع روز گذشته وزیر امورخارجه مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال شورای امنیت طی روزهای آتی اعلام می شود، گفت: ارزیابی ومواضعی که به صورت جمع بندی و در این چارچوب اعلام خواهدشد جدای از مواضعی که تا کنون اعلام شده نیست.

شرایط ایران برای گفتگوی دو جانبه با آمریکا

درادامه این نشست خبرنگاری با اشاره به مواضع روز گذشته سعید جلیلی در خصوص مذاکره با آمریکا از حسینی پرسید، واشنگتن برای انجام این گفتگوها چه گامهایی باید بردارد؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ اظهار داشت: آمریکایی ها باید گام های بلندی بردارند تا فرصت جدیدی در خصوص روابط دو جانبه و گفتگو در این زمینه ایجاد شود.

وی یادآورشد: البته در حال حاضر انجام چنین گفتگوهایی در دستور کار ما قرار ندارد چرا که آنها سیاست های خصمانه خود را ادامه داده و علاوه بر آن تشدید کرده اند.

حسینی تصریح کرد: آنچه که همواره مورد تاکید ما قرار گرفته اینکه گفتگو نباید صرفا برای گفتگو باشد بلکه انجام گفتگو شرایط و زمینه هایی دارد و در آن باید تمام زوایا از جمله نگاه های رفیق، همکاری یا دشمن به طور روشن مشخص و تعیین گردد.

می مانید یا می روید؟

سخنگوی وزارت خارجه درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال کناره گیری از سمت سخنگویی دستگاه دیپلماسی، گفت: در حال حاضر بنده این دو مسئولیت (سخنگویی و سرپرستی معاونت آسیای وزارت خارجه) را بر عهده دارم اما تقاضا شده که به واسطه گستردگی کار در این دو حوزه یکی از آنها را انتخاب کنم که مسائل مربوط به این موضوع در سال آینده مشخص خواهد شد.

از هیچ کاندیدایی در انتخابات آمریکا حمایت نمی کنیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه سخنان خود در نشست خبری با خبرنگاران داخلی وخارجی درباره موضع تهران در خصوص انتخابات آتی در ایالات متحده، گفت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ یک از کاندیداها در این انتخابات حمایت نمی کند.

وی نتایج انتخابات آمریکا و مسائل مربوط به آن را از جمله امور مربوط به مردم آمریکا دانست و ادامه داد: البته آنچه در این چارچوب بر آن تاکید داریم اینکه نه تنها مردم آمریکا که بسیاری از مردم جهان نیز از سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن خسته شده و انتظار اصلاح رویکرد نادرست دولت آمریکا در نتیجه انتخابات کنونی آن کشور را دارند.

احتمال سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران

حسینی در ادامه اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال سفر وزیر خارجه انگلیس به کشورمان را رد نکرد و گفت: ما در این خصوص جز خبری که درباره پیشنهاد کمیته سیاست خارجی پارلمان انگلیس و سفر وزیر خارجه آن کشور برای این منظور به تهران مطرح بود چیز دیگری نشنیده ودریافت نکرده ایم اما هر ازگاهی بامسئولان انگلیسی دیدار و گفتگوهایی داریم.

مدودوف و تغییر سیاست های مسکو؟

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه دیپلماسی سئوال کرد با توجه به پیروزی مدودوف در انتخابات اخیر روسیه تا چه حد انتظار تغییر سیاستهای مسکو در قبال جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ که وی در پاسخ گفت: با توجه به مواضعی که تا کنون از سوی مقامات روسی اعلام شده اعمال تغییر در سیاست های کلی مسکو بعید به نظر می رسد.

وی افزود: بنابر آنچه ذکر شد ظن قوی بر تداوم سیاست های پوتین در دوران آقای مدودوف است و امیدواریم با تقویت و افزایش همکاری های دو کشور شاهد تعمیق مناسبات دوجانبه باشیم.

توصیه انتخاباتی به کشورهای اروپایی

یکی از خبرنگاران آلمانی حاضر در این نشست خبری با اشاره به اینکه رد صلاحیت های گسترده در انتخابات پیش روی کشورمان می خواند از حسینی پرسید، انتظار شما در این خصوص از کشورهای اروپایی چیست؟ که سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: از کشورهای اروپایی توقع داریم به قوانین جمهوری اسلامی ایران و رای مردم وهمچنین نتایج حاصل از آن احترام بگذارند.

ابتکارات جدید ایران برای حل بحران لبنان

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه ایران برای حل بحران لبنان چه ابتکارات جدیدی را مد نظر دارد؟ اظهار داشت: ما رایزنی های خود را با طرف های مختلف لبنانی دنبال می کنیم ومعتقدیم کشورهایی که بتوانند به نیل به راه حل مسائل لبنان کمک کنند باید این ارتباطات را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: دخالت های نابجای طرف های شناخته شده خارجی از عوامل اصلی و موانع آرام نشدن اوضاع لبنان است و ما امیدواریم گروه ها و جریانات داخلی لبنان بتوانند بتوانند به دور از دخالت های خارجی اوضاع کشور خود را ساماندهی نمایند.

سوخت گیری هواپیمای متکی در دمشق و قاهره

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر اخیر وزیر خارجه به سوریه نیز توضیح داد: اصل سفر آقای متکی به ژنو و برای حضور وسخنرانی درکنفرانس خلع سلاح بود و پس از آن توری به چند کشور آفریقایی داشتند که به واسطه بعد مسافت و برای انجام سوخت گیری توقفی هم در فرودگاه قاهره وهمچنین دمشق انجام شد.

دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس اتحادیه عراب

حسینی دعوت از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس اتحادیه عرب را تایید کرد وگفت: برای شرکت در این نشست از ایران دعوت شده اما سطح حضور در آن را در دست بررسی داریم.

شعارهای جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی

وی همچنین در واکنش به گزارش اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و ارائه احتمال قوی مبنی بر درگیری جدید با لبنان و خطرات محتمل از سوی ایران برای این رژیم اظهار داشت: شعارها و مواضع رژیم صهیونیستی عموما در چارچوب سیاست های جنگ طلبانه و تحمیل بی ثباتی به منطقه است و این گزارش نیز در ادامه همان روند ارزیابی می شود.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما معتقدیم مردم لبنان تصمیم اساسی خود برای مقابله باچنین سیاست هایی را راسا اتخاذ می کند.

تجدیدنظر در روابط با چین و روسیه؟

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا با توجه به رای مثبت چین و روسیه به قطعنامه 1803 علیه ایران، تهران قصد تجدید نظر در مناسبات خود با این کشورها را ندارد؟ یادآور شد: ما برای تنظیم روابط با کشورهای مختلف و متوازن ساختن آن نوع رفتار بازیگران مختلف در عرصه های متفاوت و تمام مواضع آنها را مورد توجه قرار می دهیم و مجموع این موارد را در تنظیم روابط با سایر کشورها مد نظر قرار داده و خواهیم داد.

اخراج دیپلمات سوئدی از ایران

در بخش دیگری از نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تایید اخراج دیپلمات سوئدی از کشورمان، اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری سفیر سوئد به وزارت امور خارجه دعوت شد و به او اعلام کردیم که یکی از دیپلمات های کشور سوئد در ایران رفتاری خلاف شئونات دیپلماتیک داشته و لذا درخواست کردیم که این فرد ایران را ترک کند.

بررسی توقف لنج ایرانی در یمن

وی همچنین در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی در یمن، گفت: البته هنوز اخبارموثقی در این خصوص ندیده و منبع موثقی نیز این خبر را تایید نکرده اما پیگیری این موضوع را از سفارت ایران در یمن مطالبه کرده ایم.

شکایت ایران از رسانه های کویتی

حسینی در خصوص رویکرد رسانه های کویتی به موضوع ترور عماد مغنیه و جو سازی هایی مبنی بر روابط این فرمانده لبنانی با جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: سفارت ما به این مسائل اعتراض کرده و شکایتی را هم به مقامات ذیربط آن کشور ارائه کرده ایم.

گام های مثبت در مسائل مربوط به ترکمنستان

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مسائل ایران و ترکمنستان درباره انتقال گاز آن کشور به ایران، گفت: مذاکرات و رفت و آمدها با این کشور ادامه یافته و گام های مثبتی نیز برداشته شده ضمن آنکه امیدواریم با تصمیمات وزارت نفت در این باره به نتایج مطلوب برسیم.

تماس نوبه ای گروگان های اربیل با خانواده ها

وی در خصوص سرنوشت چند دیپلمات ایرانی که همچنان در زندان نیروهای آمریکایی در عراق به سر می برند، نیز اظهار داشت: ما مرتبا با طرف های عراقی این موضوع را پیگیری می کنیم و هنوز به واسطه خلف وعده طرف های آمریکایی این عزیزان آزاد نشده اند.

حسینی از برقراری تماس های تلفنی نوبه ای بین این دیپلمات ها و خانواده های آنها در ایران خبر داد و گفت: همچنین هماهنگی هایی با سازمان صلیب سرخ در حال انجام است تا خانواده های این افراد با آنها دیدار کنند و به هر صورت این روند تا آزادی کامل آنها ادامه خواهیم داد.

بی اطلاعی وزارتخارجه از دیدار رضا خاتمی با سفیر آلمان

در ادامه این نشست خبری از سخنگوی وزارت خارجه درباره دیدار محمدرضا خاتمی با سفیرآلمان و ضوابط ملاقات نمایندگان احزاب با سفرای خارجی در ایران، سئوال شد، که وی در پاسخ اظهار داشت: وزارت خارجه از این دیدار اطلاعی نداشته است.

وی ادامه داد: اما آنچه به تماس و ارتباط اتباع ایرانی با نمایندگان کشورهای خارجی در ایران مربوط می شود قاعدتا باید با هماهنگی جهات ذیربط بوده و دستگاه های مرتبط با این موضوع در جریان قرار بگیرند اما تماس و ملاقات در چارچوب قانون هیچ مشکلی ندارد.

در جریان سفر رئیس جمهور، گفتگویی درباره معاهده الجزایر نشد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان سفر رئیس جمهور به عراق در خصوص قرارداد الجزایر نیز گفتگو شد، گفت: در جریان این سفر هیچ گفتگویی درباره معاهده الجزایر صورت نگرفت اما پیش از انجام آن و در جریان سفر هیئتی عراقی به تهران مسائل مربوط به کشتیرانی و لایروبی در چارچوب این معاهده مورد گفتگوی دو طرف قرار گرفت.