انجمنهای فرهنگی اداره کل ارشاد لرستان ساماندهی می شوند

غلامعلی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اقدامات اداره کل ارشاد در راستای برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی هنری افزود: متاسفانه به دلیل پاره ای محدودیت ها و تنگناها، امکان برگزاری جشنواره های ملی و منطقه ای در برخی شهرستانهای استان وجود ندارد که با رفع این موانع، زمینه برگزاری اینگونه جشنواره ها در سایر شهرستانهای استان نیز فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه رسالت دستگاه های فرهنگی، فرهنگ سازی است، عنوان کرد: تقویت فرهنگ دینی و بومی رویکرد جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در استان نیز به دنبال اجرای این رویکرد هستیم.

فلاح با بیان اینکه دشمنان با ناتوی فرهنگی و برنامه ریزی برای تهاجم فرهنگی از هیچ تلاشی در جهت مقابله و ضربه زدن به انقلاب اسلامی فروگذار نخواهند بود، تصریح کرد: ضرورت دارد دستگاه های فرهنگی نیز با تمام توان به میدان آمده و با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مانع دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود شوند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، برگزاری همایش ها و جشنواره های فرهنگی را از دیگر اولویتهای این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: برگزاری جشنواره ها نقش به سزایی در احیای فرهنگ های بومی و محلی و ارتقاء سطح فعالیتهای هنرمندان دارد.