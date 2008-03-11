هر چهار شهروند پلدختر یک کتاب در کتابخانه های این شهرستان دارند

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، بهمن دیناروند، صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر دو باب کتابخانه عمومی در شهرستان پلدختر وجود دارد و در قالب این دو کتابخانه بیش از 20 هزار جلد کتاب در اختیار عموم شهروندان قرار داده شده است.

دیناروند با تاکید بر اینکه تعداد کتابخانه های عمومی در این شهرستان جوابگوی نیاز علاقمندان به کتابخوانی نیست، خواستار توجه بیشتر همه مسئولان جهت توسعه فعالیتهای فرهنگی شد و از ساخت سومین کتابخانه عمومی این شهرستان خبر داد.

مدیر اداره ارشاد شهرستان پلدختر افزود: برگزاری مسابقات متعدد کتابخوانی، تشکیل کارگاه های نقد و بررسی کتاب، برپایی نمایشگاه کتاب و تشکیل کانون نویسندگان از جمله اقدامات لازم در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی در این شهرستان بوده است.

دیناروند در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد اطلاع رسانی "سند چشم انداز 20 ساله " در این اداره عنوان کرد: تشکیل گفتمان های فرهنگی، نصب پلاکارد، بنر، اطلاع رسانی در مناطق شهری و روستایی از جمله برنامه های ستاد اطلاع رسانی چشم انداز 20 ساله این شهرستان بوده است.