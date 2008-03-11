اعتراف رایس به دخالت در امور ایران کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری اظهار داشت : اینکه رایس وزیر خارجه دولت بوش اظهار می کند که در صورت مذاکره ایران با جامعه بین المللی آمریکا حاضر است سیاستهای 28 سال اخیر خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد هر چند اعتراف به گناه یک گام به جلو تلقی می شود لیکن با توجه به سوابق آمریکا نمی تواند هیچ زمینه مثبتی تلقی گردد.

وی افزود: آمریکاییها قبلا و در جریان بیانیه الجزایر در قبال جامعه بین الملل متعهد شدند که در امور داخلی ایران دخالت نکنند اما هرگز به شیطنتهای خود در برابر جمهوری اسلامی ایران خاتمه ندادند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح که در ارتباط با سیاست به اصطلاح چماق و هویج غربیها در مورد ایران سخن می گفت همچنین اظهار داشت : پایبندی تهران به مولفه های قدرت داخلی و مدیریت راهبردی در امور منافع حیاتی پیرامونی و حتی فراتر از آن سبب گردیده که نه بسته های به اصطلاح مشوقهای اقتصادی و نه سایر گزینه های روی میزشان اثری در تصمیمات کشور ما نداشته باشد.

وی پیش بینی کرد همانطوری که هر چه می گذرد بر شکنندگی ماشین جنگی آمریکا در برابر اراده جوانان ایرانی افزوده می شود کارایی دیپلماسی خصمانه واشنگتن در قبال مراودات و مذاکرات رو به توسعه تهران با جامعه بین الملل کاهش خواهد یافت.

وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش، با تکرار درخواست غیرقانونی مبنی بر منصرف شدن کشورمان از حقوق مشروع هسته ای خود از جمله حق غنی سازی به عنوان پیش شرط گفتگو مدعی تمایل گروه 1+5 برای گفتگو با ایران شد.