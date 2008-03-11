دیدار نهایی جام حذفی امارات 25 فروردین ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های الوصل و الاهلی روز دوشنبه چهاردهم آوریل سالجاری میلادی برابر با بیست و پنجم فروردین ماه سال 1387 در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های امارات به مصاف هم می روند.

این دو تیم که در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست تیم های الشباب و الشارجه شده اند جز تیم های پرافتخار فوتبال امارات به شمار می روند. تیم الاهلی در ترکیب اصلی خود از وجود میلاد میداودی بهره می برد. او تنها نماینده لژیونرهای ایرانی در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های امارات است.

الوصل نماینده فوتبال امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که در گروه B این مسابقات با تیم های سایپا ایران، الکویت کویت و نیروی هوایی عراق هم گروه است.