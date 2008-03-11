دیابتی ها چشم انتظار داروی آنژی پارس

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود 40 روز از رونمایی داروی جدید زخم پای دیابتی می گذرد اما هنوز از توزیع سراسری این دارو اطلاع دقیقی در دست نیست و این در حالی است که دکتر محمدباقر لاریجانی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران) از توزیع محدود آن در بیمارستان شریعتی خبر داده است.

از سوی دیگر دکتر امیر حسین جمشیدی (رئیس اداره داروهای طبیعی وزارت بهداشت)، چندی پیش از تلاش این وزارتخانه برای ورود داروی زخم پای دیابتی (آنژی پارس) به بازار دارویی کشور تا قبل از پایان سال خبر داده بود.

دکتر اسدالله رجب (رئیس انجمن دیابت ایران)، در پاسخ به این سئوال که چه اطلاعی از توزیع داروی آنژی پارس دارد، گفت: اطلاع دقیقی ندارم و بهتر است این موضوع را از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران سئوال کنید.

همچنین دکتر سید جمال سعید واقفی (رئیس انجمن داروسازان ایران)، نیز از توزیع دارو در سطح داروخانه های کشور اظهار بی اطلاعی نموده و از ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.

به دنبال رونمایی از این دارو (14/11/86)، امید تازه ای در بیماران دیابتی ایجاد شد، زیرا زخم پای دیابتی یکی از عوارض بیماری دیابت است که تا کنون درمان مشخصی غیر از درمانهای حمایتی نداشته است.

در تماس با دفتر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، پاسخ روشنی در خصوص نحوه توزیع داروی آنژی پارس دریافت نکردیم ولی آنچه مشخص است، توزیع آن هنوز سراسری نشده و تنها یک شماره تلفن برای دادن اطلاعات به بیماران وجود دارد که از آن طریق بتوانند به این دارو دسترسی داشته باشند.