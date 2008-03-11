وضعیت بودجه جهاد دانشگاهی و خبرگزاری دانشجویان در سال1387

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بودجه جهاد دانشگاهی با مساعدت مجلس شورای اسلامی افزایش خوبی یافته و به حدود 43 میلیارد تومان می رسد اما چون از ابتدا بودجه این نهاد بسیار کم درنظر گرفته شده است مساعدتها به هر میزان هم که باشد نمی تواند متناسب با توان جذب بودجه پژوهشی در این نهاد دانشگاهی باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی توان جذب 80 تا 120میلیارد تومان بودجه پژوهشی در سال را دارد که این برآورد با یک ارزیابی کاملا دقیق عنوان می شود. از سوی رئیس جمهوری در سال جاری اعلام شد طرح هایی که نیاز به بودجه دارند اعلام شوند تا تامین اعتبار شوند. جهاد دانشگاهی نیز این موضوع را محتاط بررسی و مشاهده کرد که در جهاد دانشگاهی توان جذب بودجه 80 تا 120 میلیارد تومانی وجود دارد.

دکتر طیبی از برنامه جهاد دانشگاهی در سال 87 برای ورود بیشتر در عرصه پژوهش خبر داد و گفت: در سال آتی سهم بیشتری از بودجه جهاد دانشگاهی را به پژوهش اختصاص می دهیم و به نظر می رسد این افزایش دو برابر سال 86 باشد.

وی از اختصاص 6/1 میلیارد تومان صرفا به پروژه های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در سال 1386 خبر داد و گفت: اعتباری که به پروژه های تحقیقاتی اختصاص پیدا می کند در سال آینده به حدود دو برابر می رسد اما بودجه هایی که به واحدها و گروههای پژوهشی و پژوهشکده های جهاد به عنوان تامین منابع حقوق و دستمزد کمک می شود جدا از بخش پروژه های تحقیقاتی است.

رئیس جهاد دانشگاهی در خصوص بودجه خبرگزاری ایسنا در سال 87 نیز گفت: به ایسنا مانند سال 86 حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه اختصاص داده شده که این بودجه متناسب با برنامه هایی نیست که جهاد دانشگاهی برای این رسانه دارد.