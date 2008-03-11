به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، به مناسبت صدمین سال تأسیس دانشگاه قاهره و با همکاری مرکز تحقیقات آمریکایی قاهره همایش بین المللی فلسفه معاصر از 9 تا 11 مارس ( 19 تا 21 اسفند) در قاهره برگزار می شود.

در آخرین روز این همایش حسن حنفی اندیشمند و نویسنده مصری درباره فیلسوف مشهور اسپانیایی " خوزه اورتگا وای گاست" سخنرانی می کند.

موضوعاتی چون فلسفه یونان، آغاز فلسفه اسلامی، ابن رشد و فلسفه اندلس، تأثیر ابن رشد در فرهنگ عربی و غربی، نقش خدا در نظریه های ابن رشد، اندیشه علمی در ابن رشد، ابن رشد و نظریه ارسطویی طی این همایش بررسی می شوند.

منطق و طب اندلس، ریاضیات در میان علمای اندلس، منطق ابن حزم، زهراوی و طب، منطقیون اندلس، تصوف اندلسی، تأثیر ابن طفیل بر اندیشه اروپایی، ابن خلدون در میان دریا و صحرا، ماهیت دین نزد ابن میمون از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش خواهند بود.

از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش می توان به نقد مذهب اشعری از سوی ابن میمون و ابن رشد، مشکلات زن نزد ابن عربی، فلسفه اسلامی، ابن خلدون میان شرق و غرب و گارودی و فلسفه اندلس اشاره کرد.