سیاستمدار مصری درگفتگو با مهر: شورای امنیت نماد ظلم به مسلمانان است/ جهان اسلام سازمان ملل را تحریم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطه غربی ها به ویژه آمریکا بر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی این سازمان سبب شده است این نهادها به ابزاری در خدمت اهداف سلطه طلبانه و خصمانه این قدرتها تبدیل شوند؛ حقیقتی که درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بر تمام جهانیان آشکار شده است که با وجود همکاری سازنده و مثبت کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تاکید این نهاد بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران و نبود هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای واهی غرب مبنی برانحراف این برنامه از میسر مسالمت آمیز خود، آمریکایی ها و متحدان غربی آنها با سوء استفاده از شورای امنیت، علاوه برخدشه دارکردن جایگاه این نهاد، اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز زیر سئوال برده اند و درباره مسئله فلسطین هم در برابرجنایتهای مستمر صهیونیستها سکوت کرده اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. در این نشست اندونزی به قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد.

"مجدی حسین" دبیرکل حزب عمل اسلامی مصر در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر، ضمن تحلیل دلایل این اقدام غیر قانونی اظهار داشت : یکی از نمادهای مواضع ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه اخیری است که علیه ایران در حالی صادر شد که این کشور با توجه به گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی وحتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا کاملا از اتهامات این قطعنامه مبرا شده است.

وی ضمن ستایش از موضع قاطعانه ایران به اینکه تنها با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو خواهد کرد؛ تاکید کرد: شورای امنیت اکنون نقش اهرم سلطه گرانه غرب را ایفا می کند.

این سیاستمدار مصری درباره واکنشی که جهان اسلام باید نسبت به اقدامات شورای امنیت و به ویژه با توجه به اینکه این نهاد حتی از تقبیح جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی هم طفره رفت، گفت : در دهه هشتاد از قرن گذشته روژه گارودی اندیشمند مسلمان شده فرانسوی، خواستار تحریم سازمان ملل متحد از سوی مسلمانان شد که من نیز این مسئله را بار دیگر مطرح می کنم.

مجدی حسین خاطرنشان کرد : مگر سازمان ملل متحد تا کنون چه نفعی برای ما داشته است؛ به اعتقاد من جهان اسلام تا زمانی که مسلمانان کرسی دائمی در شورای امنیت به دست نیاورند یا ساختار این سازمان به کلی اصلاح نشود؛ باید آن را تحریم کنند.

وی در پایان به مهر گفت : باید جنبشی از ملل اسلامی برای تحریم سازمان ملل متحد تشکیل شود که در چارچوب آن تا زمانی که آمریکا سازمان ملل متحد را در قبضه خویش گرفته باشد؛ به هیچ یک از قطعنامه های سازمان احترام گذاشته نشود.