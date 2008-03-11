به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان ساعت 20:10 چهارشنبه 22 اسفندماه راهی کره جنوبی خواهند شد و ظهر روز جمعه 24 اسفندماه وارد جزیره جی‌جو می‌شوند و پس از پایان مسابقات ساعت 23:55 دقیقه روز پنج‌شنبه اول فروردین ماه وارد ایران می‌شوند.

براساس این گزارش، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان نیز ساعت 19:50 روز یکشنبه 26 اسفندماه به سئول پرواز می کنند و ساعت 13:35 وارد جزیره جی جو می‌شوند و پس از پایان مسابقات ساعت 20 دقیقه بامداد روز 6 فرودین ماه وارد کشورخواهند شد.

نفرات برتر این دوره از رقابتها جواز حضور در بازیهای المپیک پکن را بدست خواهند آورد.