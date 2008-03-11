تلاش 1+5 برای مذاکره با ایران از طریق اصلاح بسته مشوق های پیشنهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات به نقل از یک منبع آگاه فرانسوی خود نوشت : مدیران سیاسی وزارتخانه های امور خارجه گروه 1+5 ( آمریکا، فرانسه، انگلیس ، آلمان ، روسیه و چین) به درخواست روسیه و چین، راه هایی را با هدف بهبود مشوقهایی که در سال 2006 به تهران ارائه شد، در دست بررسی دارند.

وی درادامه با تکرار ادعاهای کشورهای غربی درباره صدور قطعنامه ها علیه ایران تصریح کرد: قطعنامه ای که اخیرا علیه ایران صادر شد؛ بیانگر تصمیم جامعه بین المللی و نگرانی آن از تجهیز ایران به سلاح هسته ای است! این مقام فرانسوی درادامه مدعی شد: این تحریمها هدف جامعه بین المللی نیست، بلکه تنها وسیله ای است.

منبع مذکور فرانسوی همچنین خاطرنشان کرد: گروه 1+ 5 تمایل به انجام مذاکرات با ایران به منظور توقف غنی سازی دارد و ممکن است بهتر کردن ( اصلاح و تعدیل) پیشنهادهای ارائه شده قبلی به ایران شامل ضمانتهای امنیتی شود.

الحیات به نقل از این منبع ناشناس نوشت : بهبود ابعاد امنیتی دراین پیشنهاد، مسئله بسیار حساسی برای آمریکایی ها و کشورهای منطقه (خلیج فارس) است.

این منبع همچنین احتمال داد که درهفته های آتی نسخه ای اصلاح شده از مشوقها به ایران ارائه شود هرچند وی در یک موضع گیری تامل برانگیز پیشاپیش درباره موافقت ایران با این پیشنهاد ابراز تردید کرد.

منبع الحیات با اشاره به بی اعتنایی ایران به پیشنهادهای قبلی(به سبب نادیده گرفتن حقوق مشروع هسته ای تهران)، اذعان کرد که ایرانی ها با تعلیق برنامه هسته ای خود موافقت نمی کنند.



ازسوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز به نقل از دیپلماتهای بلندپایه در پاریس نوشت : گروه 1+5 آماده انجام دور جدیدی از مناقشات در سطح مدیران سیاسی وزارتخانه های امورخارجه با هدف بررسی بهبود سطح پیشنهادهای ارائه شده به ایران می شود.

این منابع هدف از تعدیل و اصلاح این پیشنهاد ارائه شده به ایران را در سال 2006، توقف غنی سازی اورانیوم با هدف فراهم کردن زمینه برای بازگشت ایران به میز مذاکرات عنوان کردند.

این درحالی است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از آمادگی این اتحادیه برای انجام گفتگوهای بیشتر با جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته ای صلح آمیز آن خبر داد.