12 نمایش در روزهای پایانی سال 86 در تهران روی صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، در تالار اصلی تئاتر شهر نمایش "ملاقات بانوی سالخورده" نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی حمید سمندریان و بازی گوهر خیراندیش، پیام دهکردی، احمد ساعتچیان، میرطاهر مظلومی، فرخ نعمتی، علی رامز و ... تا 24 اسفند ساعت 19 روی صحنه است. سال 87 نمایش "کانال کمیل" به کارگردانی کورش زارعی در این سالن به صحنه می‌رود.

در تالار سایه نمایش "کریستال تاور" نوشته رونالد گرنز به کارگردانی نصرالله قادری با بازی هنرمندانی نظیر محسن حسینی و مهرخ افضلی ساعت 17:30 اجرا می‌شود و بعد از تعطیلی تئاتر شهر در روز جمعه 24 اسفند، اجرای خود را از 18 فروردین تا پنجم اردیبشهت 87 ادامه می‌دهد. تالار سایه بعد از آن میزبان نمایش "غولتشن‌ها" به کارگردانی حمید پورآذری خواهد بود.

"کلبه عمو تم" در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است

در تالار چهارسو نیز دو نمایش به کارگردانی امیر دژاکام روی صحنه است؛ "سه‌گانه میتراس" نوشته سیمین امیریان و بازی بهرام ابراهیمی، شهرام عبدلی، رحیم نوروزی و نسیم ادبی ساعت 17:45 و "امپراتور و آنجلو" نوشته ایوب آقاخانی و بازی بهرام ابراهیمی و شیرین بینا ساعت 19:30. این دو نمایش سال آینده به ترتیب تا 27 و 23 فروردین به اجرای خود ادامه می‌دهند.

نمایش "تبرئه‌شدگان" به کارگردانی منیژه محامدی سال 87 در چهارسو اجرا می‌شود. نمایش "تهرن" کار محمود استادمحمد و بازی اصغر همت، خسرو احمدی، هدا ناصح و ... ساعت 19:30 هر روز در تالار قشقایی اجرا می‌شود و سال آینده تا 22 فروردین به کار خود ادامه می‌دهد. "مرگ تدریجی آقای ترکاشوند" به کارگردانی مسعود رایگان جایگزین "تهرن" خواهد شد.

در کارگاه نمایش نیز "خنجره‌ها" نوشته مهدی پوررضائیان به کارگردانی امیر آتشانی ساعت 18:30 تا 24 اسفند اجرا می‌شود. این نمایش با بازی امیر آتشانی از 18 تا 21 فروردین 87 به کار خود ادامه می‌دهد و سپس کارگاه نمایش میزبان نمایش "کادنس" به کارگردانی نیما دهقان خواهد بود.

در تالار مولوی نیز نمایش‌های "مرده‌های بی‌کفن و دفن" به کارگردانی امیرحسین حریری و بازی شراره درشتی، توفان مهردادیان، جواد عزتی، وحید نفر، بهروز پناهنده، لطف‌الله سیفی و ... ساعت 17:30 و "تئاتر بی‌حیوان" به کارگردانی مهدی مکاری و بازی سیامک صفری، کورش نریمانی، آذر خوارزمی و آفاق حاتمی ساعت 20 تا روز 24 اسفند به کار ادامه می‌دهند.

همچنین نمایش "خاله ایران" کار مشترک آشا محرابی و پریسا مقتدی با بازی ناهید مسلمی، مهرخ افضلی، شیدا خلیق، علی نجفی و دانیال کوهستانی ساعت 19:15 هر روز تا 24 اسفند در تالار مولوی اجرا می‌شود. در حال حاضر برنامه اجرایی تالار مولوی برای بهار 87 مشخص نیست.

فرهنگسرای بهمن تا 24 اسفند ساعت 30/18 میزبان نمایش "کلبه عموتم" به کارگردانی بهروز غریب‌پور است. نمایش "آدم خوابش می‌گیره" علی نصیریان به کارگردانی خسرو شجاع‌زاده ساعت 18 هر روز در خانه نمایش روی صحنه است و تالار هنر تا 24 اسفند ساعت 18:30 میزبان نمایش "مهمان ناخوانده" نوشته منوچهر اکبرلو به کارگردانی امیر مشهدی‌عباس است.