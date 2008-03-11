محمد عزیززاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار سازمان دامپزشکی کشور به توان تشخیص سه عامل بیماریزای IHN، IPN و VHS تخم چشم زده ماهی قزل آلا دست یافته است.

مدیرکل دفتربهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اعمال نظارت بهداشتی بر محموله های وارداتی تخم چشم زده ماهی قزل آلا در 1.5 ماه اخیر، بیان کرد: درمبادی ورودی فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد محموله های وارداتی تخم چشم زده ماهی قزل آلا مورد نمونه برداری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: درمرحله بعد نیز این محموله ها با روش PCR( آزمایشگاههای تشخیص هویت ) درمراکز تکثیراستانهایی که قرار است درآنجا ذخیره سازی شوند مورد آزمایش قرارمی گیرند.

عزیز زاده با بیان اینکه با انجام آزمایشات محموله های وارداتی آلوده برابر مقررات معدوم سازی می شوند، افزود: عوامل بیماریزای تخم چشم زده ماهی قزل آلا در لیست اخطار کردنی OIE یا سازمان بین المللی بیماریهای واگیر جانوران قرار گرفته که دستیابی به توان تشخیص این عوامل باعث افزایش حاشیه امنیت صنعت آبزی پروری به ویژه در ماهیان قزل آلا می شود.

به گفته وی با این روش قسمت اعظمی از تلفات ناشی از بیماریهای لیست OIE درتخم چشم زده ماهی قزل آلا کاهش و یا حذف می شود.

مدیرکل دفتربهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: سیستم مراقبت فعال درتخم چشم زده گونه میگوی پرورشی وانامی و ماهیان زینتی آب شیرین در حال اجرا است.

