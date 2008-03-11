مدیر اجرایی مایکروسافت رایانه اپل را مسخره کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو بالمر در کنفرانس توسعه دهندگان وب با عنوان Mix 08 به سازماندهی مایکروسافت با لحنی تمسخرآمیز اظهار داشت: "لپ تاپ بسیار باریک MacBook Air اپل نه تنها باریک نیست، بلکه مثل یک تخته سنگ سنگین است."

مدیر اجرایی مایکروسافت در ادامه افزود: "این رایانه نه تنها سبک و باریک نیست بلکه به نظر می رسد که از رایانه های قابل حمل توشیبا نیز سنگین تر باشد و به علاوه توانایی اجرای حتی نیمی از عملکردهای یک رایانه را هم ندارد. برای مثال پخش کننده DVD این رایانه کجاست؟! من که نمی توانم آن را ببینم!"

براساس گزارش Macitynet، مصاحبه کننده به بالمر اظهار داشت که پخش کننده DVD دیگر از مد افتاده است اما بالمر در جواب وی گفت: "اما بچه ها هنوز دوست دارند که در هواپیما DVD تماشا کنند."

این درحالی بود که به نظر می رسید استیو بالمر فراموش کرده است براساس قوانین پرواز امکان استفاده از ابزارهای برخوردار از اشعه لیزر، مثل پخش کننده های DVD ممنوع است!

در این لحظه، بالمر به منظور نشان دادن وزن MacBook Air، این رایانه را در دست گرفت و گفت: "با این وسیله ای که در میان دستان من است، شانه هایم به زودی خرد می شوند اما حداقل این گونه می توانم وزن این رایانه را نشان دهم."

MacBook Air تازه ترین محصول اپل در بخش لپ تاپ است. این رایانه نخستین بار در اجلاس "دنیای مک" که ژانویه گذشته در سانفرانسیکو برگزار شد به نمایش درآمد. نمایشگر این رایانه تنها 10 اینچ است و به عنوان باریک ترین و سبک ترین نوت بوک دنیا شناخته می شود.