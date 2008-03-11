اعلام رتبه ایران در دانش سلولهای بنیادی و شبیه سازی حیوانات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در دیدار با مشاور علمی ریاست جمهوری کرواسی افزود: امکانات آموزشی و تحقیقاتی در دو دهه گذشته به میزان بسیار زیادی در کشور ایران افزایش پیدا کرده است به طوریکه هم اکنون 5/3 میلیون دانشجو در این کشور مشغول به تحصیل هستند و نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به 20 برابر شده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه انتشارات علمی بین المللی ایران در دنیا دارای سرعت رشد بالایی است، اظهار داشت: این رشد تولیدات علمی ایران بیشتر در رشته های جدید مشاهده می شود.

وی همکاریهای علمی را بهترین راه حل برای مشکلات دنیا ذکر کرد و اظهار داشت: ایران آماده همکاری بدون محدودیت با کشورهای علاقه مند از جمله کرواسی است. آماده ایم همکاریهای متقابل میان 2 کشور را بیش از گذشته گسترش دهیم.

واعظ زاده اضافه کرد: ایران و کرواسی در گذشته همکاریها و تفاهم نامه های زیادی را با یکدیگر منعقد کرده اند اما متأسفانه به نحو مطلوب به اجرا در نیامده است. برخی از تفاهم نامه ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و تمدید شوند.

وی گفت: ما به کرواسی به عنوان یک کشور در حال یافتن جایگاه مستحکم تر در جامعه جهانی نگاه می کنیم و امیدواریم کشور کرواسی به عنوان یک عضو غیر دائم شورای امنیت و شورای حکام آژانس انرژی اتمی به بهترین وجه مسئولیت خطیری را که از این بابت بر عهده دارد، ایفا کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد همکاریهای علمی ایران و کرواسی در زمینه کشتی سازی و داروسازی و همچنین استقرار شرکتهای خصوصی در پارکهای علم و فناوری در آینده را پیش بینی کرد.

معاون علمی رئیس جمهوری اظهار داشت: فعالیتهای علمی دانشمندان ایرانی به صورتی شفاف در دید اهل فن است. اگر چه در دنیا بیشتر فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران مطرح است اما مطمئن هستیم که هیئت کرواسی اشتیاق فوق العاده را در بین دانشمندان ایران برای دستیابی به افقهای علمی در تمامی زمینه ها مشاهده خواهند کرد.

وی در پایان این نشست به دعوتهایی که توسط هیئت کرواسی برای شرکت دانشمندان ایرانی در کنگره ها و کنفرانسهای علمی این کشور به عمل آمده بود پاسخ مثبت داد و گفت: منتظر دعوت رسمی و کتبی مسئولین ذیربط هستیم.