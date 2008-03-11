انفجار در لاهور جان 19 نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این انفجار صبح امروز در "مرکز تحقیقات فدرال" شهر لاهور رخ داد.

"مالک محمد اقبال" رئیس پلیس شهر لاهور در این زمینه گفت : در این انفجار که در ورودی ساختمان رخ داد؛ دست کم 19 نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند و من در حال حاضر نمی توانم درباره عامل و یا عاملان این انفجار سخنی بگویم.

بر اساس این گزارش، تلویزیون پاکستان نیز صحنه هایی از این انفجار را که در آن یک ساختمان چهار طبقه تخریب شده و به تعدادی خودرو نیز آسیبهایی وارد شده، نشان داد.

هنوز خبری درباره تعداد مجروحان این انفجار منتشر نشده است.

انفجار صبح امروز در لاهور در حالی رخ می دهد که درست یک هفته قبل نیز دو مرد با رساندن خود به دانشگاهی در این شهر اقدام به منفجر کردن کمربندهای انفجاری خود کردند که در جریان این حمله انتحاری پنج نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند.