تست اجسام پرنده در فاز طراحی توسط محققان ایرانی امکانپذیر شد

مهندس محمدرضا حسنی آهنگر یکی از مجریان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح این طرح گفت : برای بررسی رفتار آئرودینامیکی، ضرایب نیرو و گشتاور هر جسمی که در سیال حرکت می کند با استفاده از دستگاه "تونل باد" قابل محاسبه است.

آهنگر با بیان اینکه این دستگاه در انحصار برخی از کشورها است، افزود: با طراحی و ساخت دستگاه "تونل باد سه منظوره و سیستمهای اندازه گیری جانبی" نیاز کشور را در این زمینه مرتفع کردیم.

به گفته وی این سیستم بهترین و ارزان ترین روش تجربی برای پژوهش در زمینه های آیرودینامیک، رفتار و عملکرد اجسام پرنده و عبور هوا با سرعت کنترل شده از روی نمونه جسم مورد مطالعه در یک تونل باد است.

آهنگر تاکید کرد: این سیستم قادر است نیروهای وارده به جسم مورد آزمون را از طریق یک سیستم اخذ اطلاعات جمع آوری کرده و پس از مطالعه، اصلاحات لازم را در طراحی اعمال کند.

آهنگر اظهار داشت: این شبیه ساز با طول 48 متر، قابل استفاده برای ادواتی چون اتومبیل و هواپیماها است که با تست آنها می توان ایرادات بخش طراحی را رفع کرد. اجرای این روش باعث کاهش هزینه فاز تولید می شود.

به گفته آهنگر، این دستگاه در ماشین آلاتی که دارای سرعتهای بالا هستند قابل استفاده نیست و نتایج حاصل از بررسی های این سیستم تا 90 درصد قابل اعتماد است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با کمک دانشگاه امام حسین (ع)، صنعتی شریف، امیرکبیر و علم و صنعت ساخته شده است، ادامه داد: با توجه به رعایت استانداردهای لازم در سیستم تونل باد، تاکنون 5 پروژه دکتری و 8 پروژه کارشناسی ارشد اجرا و 58 مقاله علمی ارائه شده است.