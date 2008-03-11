آخرین نقد آشفته؛ در حاشیه برگزاری نقد نغمه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌بینی اینکه این جلسه ممکن است به وسیله طرفداران جوان نامجو بر سبیل صواب نیفتد و بر وفق مراد برگزارکنندگان برگزار نشود چندان مشکل نبود. اساسا توجه به پیشینه این جریان و تبعات پیش آمده متعاقب انتشار آلبوم ترنج و نوع جلسات و میتینگ های این طیف در یکی دوسال گذشته به خوبی می توانست راهنمای خوبی برای برگزارکنندگان باشد تا آنها بتوانند جلو بسیار از مسائل پیش آمده را از قبل بگیرند اما متاسفانه اینگونه نشد.

به طور کلی انتخاب این آلبوم برای سلسله برنامه های نقد نغمه که هنوز در ابتدای راه است از اساس اشتباه بوده است چراکه در این شرایط که بسیاری از طرفداران نامجوبه نوعی تحت سیطره تبلیغات کاذب رسانه های داخلی و خارجی قرار دارند و فضا برای طرح نقد های کارشناسانه و منطقی مهیا نیست نمی توان در باره چند و چون فنی آثار وی به بحث و داوری نشست.

گذشته از مواردی که به آنها اشاره شد نقد نغمه تنها جلسه فنی و کارشناسانه در حیطه نقد هنر موسیقی است که باید بسیار سنجیده تر از اینها به حرکتش ادامه بدهد.این سنجیدگی و پختگی در وهله اول به انتخاب موضوع مناسب باز می گردد که باید با نگاه دقیق وجامع تری صورت بگیرد و درمراحل بعدی به نوع برخورد و توجه به ظرایف و دقایق نقد از جمله مسلح بودن به اطلاعات فنی و آماری باز می گردد که متاسفانه هیچیک از این دو در برنامه اخیر لحاظ نشده بود.

به عنوان مثال در جلسه دیروز، منتقدان فاقدهرگونه آمادگی لازم بوده و درواقع برگزارکنندگان برنامه نقد به صورت خلع سلاح شده در این برنامه حضور یافته ودر مقابل موج احساسی طرفداران نامجو کنترل برنامه را از دست دادند.حتی اظهارات رییس هیئت مدیره خانه موسیقی در باره این آلبوم و توانایی های نامجو، بویژه تعریف ایشان از نوع به کاربردن اشعارکلاسیک و...بسیار قابل تامل است که مجال موسع تری را برای نقد می طلبد.

در پایان باید گفت تنها نکته قابل توجه که بر مبنای درست آماری در این برنامه ارائه شد و تاحد زیادی حضار را تحت تاثیر قرار داد اطلاعات جمع آوری شده در باره میزان فروش آلبوم ترنج بود که توسط مختاباد(مجری برنامه) ارائه شد.در این اطلاعات برخلاف ادعاهای واهی فروش چند صدهزاری و مخاطبان میلیونی مشخص شد که این آلبوم با اقبال بسیار کمی مواجه شده است.

به هرحال همه این وقایع موجب شد تا آخرین نقد نغمه سال 86 در جهت عکس خواسته و رسالت خویش حرکتی رو به عقب داشتند.