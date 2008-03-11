  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۱

سال اتحادملی وانسجام اسلامی- 2

تهیه منشور وحدت اقدام ارزشمند سال انسجام اسلامی است

تهیه منشور وحدت اقدام ارزشمند سال انسجام اسلامی است

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه ایران از آغاز پیروزی انقلاب بر وحدت مسلمانان و انسجام میان آنها تأکید داشته است،گفت: تهیه و امضای منشور وحدت از سوی علمای شیعه و سنی، از اقدامهای عملی و ارزشمند سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیتهایی که در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی انجام گرفته، اظهار داشت: اعتقاد دارم این حرکت جمهوری اسلامی ایران و نامگذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی به عنوان گام عملی و اجرایی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد وحدت و انسجام میان ملل مسلمان و همه مسلمانان جهان محسوب می شود.

وی گفت:  مسلمانان جهان همواره وحدت را از نظر عقلی و نظری می پذیرند اما از بعد عملی گامهایی که در راه این وحدت برمی دارند ناچیز است و در برخی موارد چندان به نظر نمی رسد.

حجت الاسلام اختری افزود: از آغاز پیروی انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)  ندای وحدت سرداد و به دنبال آن جمهوری اسلامی ایران گامهای متعددی چون تأسیس مجمع تقریب مذاهب به منظور نزدیکی مذاهب و مکاتب فکری اسلامی برداشت. از سوی دیگر گردهم جمع کردن علما و و تشویق مسلمانان برای مقابله با توطئه ها همواره در دستور کار وجود داشت اما نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی باعث شد بیشتر ارگانهای دولتی و مردمی ایران برای ترجمه پیام وحدت و انسجام گام برداشته و زمینه انسجام را فراهم آورند.

وی یادآور شد: درمیان اقدامات سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی می توان به امضای منشور وحدت بین امت مسلمان اشاره کرد که تاکنون امضای بسیاری از علمای شیعه و سنی در آن قرار گرفته و با کسب حمایت بیشتر علما می تواند دستاورد خوبی برای عملی ساختن پایبندی و تعهد روشنفکران و علما به منظور تحکیم انسجام باشد.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصریح کرد:  برگزاری سمینارهای متعدد داخلی و خارجی که با حضور علما، اندیشمندان، روشنفکران، نخبگان صورت گرفت درکنار چاپ مقالات و کتابهای متعدد از دیگر نمونه های فعالیتهای سال وحدت ملی و انسجام اسلامی است، اما این اقدامات در صورت عدم تداوم کفایت نمی کند به طوری که سال آتی نیز باید در راه ایجاد وحدت و دفع توطئه ها استمرار داشته باشیم و با همکاری نهادهای فرهنگی مسائل اختلافی بین علمای مسلمان را حل کرده و در میان جمعیت های مسلمان وحدت به وجود آوریم.

وی همچنین اظهار داشت: دولتهای اسلامی با افزایش احساس مسئولیت می توانند سرمایه گذاری های خود را در این راه افزایش داده، با فتنه انگیزیها مقابله و صاحبان فتوای بین مذاهب اسلامی را به یکدیگر نزدیکتر کنند.

کد مطلب 652627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها