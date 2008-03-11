اولین گروه جودوکاران ایران فردا به قزاقستان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو بین المللی قزاقستان که از سری مسابقات گزینشی المپیک است طی روزهای 25 و26 اسفندماه در آلماتی برگزار خواهد شد که تیم ایران با 6 جودوکار در این مسابقات شرکت خواهد کرد. این تیم قرار بود با ترکیب کامل بامداد چهارشنبه راهی این کشور شود که به دلیل مشکلات بلیط اعضای این تیم در دو گروه به قزاقستان می روند.

گروه اول شامل حمید قاسمی نژاد، مجتبی اکبری ، احسان رجبی و سید محمود میران به سرپرستی محمدرضا حاج یوسف زاده ساعت 4 بامداد چهارشنبه راهی استانبول شده و پس از 8 ساعت توقف در فرودگاه این کشور راهی آلماتی خواهد شد. گروه دوم که شامل وحید سرلک ، ذکریا مرادی و امیر سرباز می شوند ساعت 4 بامداد پنجشنبه همین مسیر را طی خواهند کرد.

دراولین روز رقابتهای بین المللی قزاقستان شنبه 25 اسفندماه سنگین وزنها به روی تاتامی خواهند رفت و روز یکشنبه 26 اسفندماه نیز سبک وزنها مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.