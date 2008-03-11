شاتل ایندیور به فضا پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل ایندیور در حالی از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی فضا شد که حامل دو محموله مهم برای ایستگاه فضایی بین المللی است.

در مأموریت STS-123 آزمایشگاه فضایی کیبو ساخت ژاپن و بازوی روباتیکی ساخت آژانس فضایی کانادا موسوم به "دکستر" برای نصب در ایستگاه فضایی به همراه شاتل به فضا فرستاده شدند.

آزمایشگاه فضایی کیبو با هزینه هنگفت 4/2 میلیارد دلاری ساخته می شود و تا سال آینده به طور کامل در ایستگاه فضایی بین المللی نصب خواهد شد. کیبو در زبان ژاپنی به معنای "امید" است.

این مأموریت 16 روز به طول می انجامد و در جریان آن خدمه شاتل چندین مورد تعمیرات در بدنه خارجی ایستگاه فضایی نیز انجام خواهند داد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، شاتل ایندیور که 12 روز در ایستگاه فضایی پهلو می گیرد، نخستین مأموریت فضایی خود را در سال 1992 انجام داد و تاکنون در قالب چندین مأموریت فضایی، نقش بسزایی در تکمیل ایستگاه فضایی بین المللی داشته است.

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است لیپولد ایهارت، مهندس پروازی که در جریان مأموریت اکتشافاتی 16 با شاتل آتلانتیس راهی ایستگاه فضایی بین المللی شده بود، جای خود را به "ریزمن" از خدمه شاتل ایندیور داده و در پایان مأموریت شاتل راهی زمین شود.