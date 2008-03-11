40 کانون فرهنگی تبلیغی در شهرستان قاینات فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام هادی نبئی صبح امروز در جمع اعضای کانون های فرهنگی قاین با بیان اینکه کانون های فرهنگی تبلیغی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می نمایند، اظهار داشت: این کانون ها، تاکنون برنامه ها و فعالیتهای چشمگیری در حوزه فرهنگ دینی، مذهبی، آموزشی، علمی و ... در سطح شهرستان اجرا کرده اند.

وی با بیان اینکه کانون های فرهنگی تبلیغی بازوان توانمند سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی در سطح جامعه به شمار می روند، تصریح کرد: این کانون ها در روستاها با همکاری و مساعدت روحانیون مستقر و شوراهای اسلامی در زمینه های فرهنگی، آموزشی، علمی، مذهبی و ... در تمام مناسبتهای دینی و ملی در طول سال فعالیت داشته و نقش بسزایی در گشترش و ارتقای فرهنگ دینی در روستاها ایفا می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قاین خاطرنشان کرد: امسال با توجه به معیارها، فعالیتها و پارامترهای مشخصه کانونهای برتر، کانون فرهنگی تبلیغی امام حسین (ع) قاین به عنوان کانون برتر قاینات معرفی گردیده است.

حجت الاسلام نبئی ابراز امیدواری کرد: سال آینده شاهد رشد و شکوفایی بیشتر این کانون ها در مناطق و روستاهای مختلف منطقه باشیم.