مخالفت باشگاه استقلال با برگزاری دربی 15 فروردین/ پرسپولیس هم معترض است

به گزارش خبرنگار مهر، تنها ساعتی پس از تعیین زمان رویارویی دو تیم استقلال و پرسپولیس در شصت و چهارمین دربی تهران، باشگاه استقلال مخالفت خود را با تاریخ برگزاری این بازی اعلام کرد.

باشگاه استقلال زمان ضمن تماس با مسئولان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، در نمابری به این سازمان رسما اعلام کرده است که در تاریخ یاد شده به دیدار پرسپولیس نخواهند رفت.

رویارویی تیم های استقلال و سپاهان در تاریخ دهم فروردین ماه و فاصله اندک این بازی تا زمان برگزاری دربی شصت و چهارم تهران باعت شده تا آبی پوشان تهرانی خواهان تغییر در زمان دیدار با حریف سرخپوش تهرانی شوند.

مسئولان باشگاه استقلال از سازمان لیگ برتر خواسته اند زمان برگزاری دربی را یک روز به تعویق بیاندازند یا اینکه بازی یاد شده را در تاریخی دیگر برگزار کنند در غیر این صورت تاکید کرده اند که تبعات احتمالی حوادث پیرامون بازی را نخواهند پذیرفت.

سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال پس از نشست روز گذشته خود روز 15 فروردین ماه را برای برگزاری دیدار پرسپولیس - استقلال در هفته بیست و ششم لیگ برتر تعیین کرد.

این در حالیست که مسئولان باشگاه پرسپولیس به گونه ای دیگر به برگزاری این دیدار اعتراض دارند. پس از اعلام لغو دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر پرسپولیس باید در دیداربعدی خود به مصاف استقلال برود. این تیم برای دیدار بعد سه بازیکن خود به نام های نیکبخت واحدی ، حسین بادامکی و احسان خرسندی را به علت سه اخطاره بودن در اختیار ندارد.

به همین خاطر پرسپولیسی ها خواهان برگزاری دیدار این تیم برابر ذوب آهن قبل از دربی تهران هستند تا از این طریق بازیکنان محرومشان دوران محرومیت خود را پشت سربگذارند.