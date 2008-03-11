مناسبات اقتصادی ایران و نخجوان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این دیدار که در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد استاندار آذربایجان غربی با اشاره به علاقه مندی مسئولان ارشد استان برای کمک به توسعه و آبادانی جمهوری خودمختار نخجوان گفت: کارخانجات قند آذربایجان غربی آماده هستند تا بخشی از چغندرقند تولید شده در این کشور را جذب کنند.

رحیم قربانی با اشاره به احداث پل آهنی برروی رودخانه ارس تصریح کرد: این پل که سمبل دوستی میان مردم دو کشور دوست ایران و جمهوری خودمختار نخجوان است ظرفیت خوبی را برای گسترش مبادلات تجاری فراهم کرده است.

وی همچنین برگسترش روابط بین دو کشور همسایه و دوست در زمینه های مختلف تاکید کرد.

معاون نخست وزیر و وزیر کشاورزی جمهوری خودمختار نخجوان نیز در این دیدار از کمکهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه کارشناسان استان آذربایجان غربی در گسترش فعالیت های کشاورزی نخجوان استقبال کرد.

محمد عباس اف در ادامه با مثبت ارزیابی کردن کشت چغندرقند در جمهوری نخجوان گفت: با توجه به پتانسیل های موجود دراین کشور، در صدد گسترش تولید محصولات کشاورزی به ویژه چغندر قند هستیم که در این خصوص نیازمند تجربیات کارشناسان کشاورزی آذربایجان غربی هستیم.

وی همچنین افزود: به واسطه کمکهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین بخشی از نیاز جمهوری نخجوان به گاز، این کشور روند صنعتی شدن را طی می کند.

در این جلسه دو طرف در زمینه ایجاد سدهای کوچک در نخجوان، صادرات آرد از ایران به جمهوری خودمختار نخجوان، واردات نیروی برق از نخجوان به آذربایجان غربی و جذب محصولات میوه کشاورزان نخجوان توسط کارخانجات صنایع تبدیلی استان تبادل نظر کردند.