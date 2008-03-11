تخریب 20 هزار هکتار از جنگلهای کشور در سال جاری

فرود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در اثر بی توجهی، سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی در حفاظت از جنگلها در سال جاری 20 هزار هکتار از اراضی جنگلی از بین رفته است.

وی در خصوص حفظ آب سفره های زیرزمینی و استفاده کمتر از آن افزود: ترویج الگوهای صحیح مصرف میزان هدررفت آب در کشور را کاهش داد تا امکان استفاده بهینه از آب سفره های زیرزمینی در کشور فراهم شود و از این منابع آب کمتری برداشت شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: نهادینه کردن فرهنگ مصرف آب در کشور یکی از اقدامات ضروری است که این امر باید از طریق آموزش عملی شود.

شریفی عنوان کرد: در این راستا آموزش کودکان و نوجوانان و آگاهی بخشی عمومی از طریق این بخش از جامعه ضروری به نظر می رسد و بر همین اساس این سازمان برنامه هایی را با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی اتخاذ کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند در این امر نقش بسزایی داشته باشند به نحوی که هم اکنون تعداد این تشکلها در سراسر کشور رو به افزایش است.

وی تاکید کرد: این سازمانها زمانی می توانند موفق باشند که برنامه های خود را بر اساس نیازها و شرایط بومی و اقلیمی تدوین کنند و با تکیه بر خرد جمعی اداره شوند و حتی در مواردی نقش نظارتی را نیز ایفا کنند.