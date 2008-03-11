100 درصد شبکه فاضلاب شهری بجنورد شستشو و لایروبی شد

منصور درتومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری 30 مورد دریچه منهول های شبکه فاضلاب هم سطح سازی و سه هزار و 41 مورد سمپاشی شده است.

وی با بیان اینکه امسال چهار هزار و 418 رشته انشعاب آب و فاضلاب در این شهر نصب شده است، بیان داشت: از این تعداد 443 رشته انشعاب آب و هزار و 985 رشته انشعاب فاضلاب توسط پرسنل امور آب و فاضلاب بجنورد نصب شده است.

درتومی با بیان اینکه تعداد انشعابات آب شهرستان بجنورد 42 هزار و 800 انشعاب است، عنوان کرد: در سال جاری 368 رشته انشعاب آب نوسازی و سه هزار و 72 دستگاه کنتور آب تعویض شد.

شهرستان بجنورد با مساحت پنج هزار و 799 کیلومترمربع، دارای 42 هزار و 800 انشعاب آب، 14 هزار و 62 انشعاب فاضلاب و 106 کیلو مترطول شبکه فاضلاب است.