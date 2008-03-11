کمکهای نیکوکاران خراسان رضوی 60 درصد رشد داشته است

علی روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: طی این مدت بالغ بر 83 میلیارد ریال کمکهای مردم نیکوکار از طریق صندوقهای صدقات و وجوهات امانی به کمیته امداد این استان اهدا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این کمکها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 61 درصد افزایش داشته که حاکی از نیک اندیشی و نوع دوستی مردم خیر خراسان رضوی است.

روحانی بیان داشت: کلیه کمکهایی که تحت عنوان صدقات حاصل می شود به میزان مشخص در هر مورد به مصارف تهیه جهیزیه، خدمات رسانی، خدمات فرهنگی، تهیه پوشاک، تهیه مسکن، پرداخت وامهای قرض الحسنه و کمکهای موردی به نیازمندان می رسد.

وی یادآور شد: با توجه به حوادث اخیر نوار غزه و نیاز مردم مظلوم فلسطین به حمایتهای مادی و معنوی مسلمانان، کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز مانند گذشته آمادگی خود را جهت دریافت کمکهای مردم از طریق شماره حساب 32700 بانک ملی شعبه مشهد اعلام می دارد.