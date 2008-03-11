معافیت ملوانان از پرداخت سود بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: هر یک از ملوانان، خدمه کشتی و کارکنان آن مجازند در هر سال شش بار نسبت به ورود کالا تا سقف پانزده میلیون (15.000.000) ریال با معافیت از سود بازرگانی اقدام نمایند.
فهرست کالای ممنوعه توسط کارگروهی به مسئولیت وزارت بازرگانی و با عضویت وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین و حداکثر تا اول اسفند ماه هر سال اعلام میشود.
کالاهای واردشده توسط افراد موضوع این تصویبنامه باید از طریق گمرکات وارد کشور شود.
نظر شما