هزار و 400 تن ماهی گرم آبی و سردآبی در استان زنجان تولید می شود

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 750 تن ماهیان گرم آبی شامل انواع کپورماهیان و ماهیان بومی است.

وی یادآورشد: 20 تن نیز شامل ماهیان خاویاری 10 تن شاه میگو بوده که استان زنجان در تولید ایننوع ماهیان نیز جزو استان های موفقاست.

صیاد بورانی افزود: 5/1 تن میگو، 20 تن نیز تولید بومیان استان در داخل رودخانه (قزل وازون و 11 رودخانه دائمی )بیش از 30 سد بزرگ و کوجک در استان وجو دارد.

مدیر شیلات استان زنجان ادامه داد: در سد تهم یک نوع ماهی که در هیچ نقطه از کشور دیده نشده به نام عروس ماهی دیده شده است.

صیاد بورانی همچنین یاد آورشد: 650 تن انواع ماهیان سردآبی، قزآلای داخلی و فرانسوی نیز تا پایان امسال برداشت خواهد شد که این امر نشان از تحول استان در زمینه آبزیی پروری است.

وی تاکید کرد: مطالعه شیلات استان برای پرورش سایر ماهیان سردآبی بخصوص قزآلای آمریکایی در حال انجام است.