تقویت ناوگان هوانوردی در استانها ضروری است

شوشتری مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت ،افزود: فرودگاهها بستر را برای فرصت پروازآماده می کنند و برنامه ریزی و بازاریابی پرواز با شرکت های هواپیمایی است.

وی با بیان اینکه ، تقویت شرکت های داخلی هوانوردی به لحاظ ناوگان و قابلیت توان بالا دراستان یک امر لازم است وگفت: موقعیت جغرافیایی سایت فرودگاهی و دستگاههای کمک ناوبری فرودگاه سردارجنگل رشت بسیار خوب است.

وی اعلام کرد: استان گیلان ضمن همجواری با کشورهای آسیایی میانه و حاشیه دریای خزر و پنج استان همجوار کشوراز ترکیب نیروی کار جوان ومتخصص ، حجم بالایی کارعمرانی و طبیعت بکر جهانگردی برخورداراست که تقاضای بالای پرواز را دو چندان می کند.

شوشتری در ادامه به توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت اشاره کرد و عنوان کرد: توسعه این فرودگاه در دو بخش تطویل باند و توسعه ترمینال قابل ارزیابی است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت ، بااشاره به اینکه در دنیای امروز هوانوردی شرکت های هواپیمایی درامر بازاریابی و برنامه ریزی پرواز فعال عمل می کنند، بیان داشت: با توجه به پتانسیلی که استان به لحاظ تقاضای پرواز دارد شرکتهای هواپیمایی ضمن تقویت ناوگان خود با امکانات جدید وارد عرصه هوانوردی شده تا فرودگاه رشت بیش از پیش فعال شود.

شوشتری با بیان اینکه عمده بحث در این واحد فرودگاهی بازرگانی و تردد مسافر است، گفت: گیلان هم اکنون جایگاه 12 را در 54 فرودگاه فعال کشور برخوردار است و به طور متوسط در هرهفته 58 پرواز ازاین فرودگاه به مقصد های داخلی و سوریه انجام می شود.

این مقام مسئول در فرودگاه رشت پیش بینی کرد سال جاری 300 هزار مسافر از این فرودگاه استفاده کنند.