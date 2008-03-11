51 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی خواف اختصاص یافت

علیرضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خواف افزود: اختصاص این تعداد واحد مسکونی قطعی شده است و برای ساخت هر واحد مسکونی مبلغ 40 میلیون ریال به مددجویان به صورت بلاعوض اعطا می شود.

وی با اعلام اینکه 61 پرونده دیگر ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد: با تایید شدن این پرونده ها آمار مددجویان واجد شرایط دریافت واحد مسکونی به 113 نفر می رسد.

حسین پور با اشاره به نامه های معلولان و مددجویان، خطاب به رئیس جمهور در سفر اول به شهرستان خواف اظهار داشت: پاسخگویی به 430 مورد از نامه ها به پایان رسیده و در همین راستان نیز مبلغ 223 میلیون ریال برای حل مشکلات نویسندگان به آنها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: هم اینک در بخش حمایتی 221 خانوار مستمری ماهیانه دریافت می کنند و 250 خانوار نیز در انتظار دریافت مستمری هستند.

رئیس اداره بهزیستی خواف خاطرنشان کرد: در بحث توانبخشی نیز به 161 معلول مستمری پرداخت می شود.