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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شستشوی مخازن زباله و المان‌های شهری بوسیله 350خودروی مکانیزه

شستشوی مخازن زباله و المان‌های شهری بوسیله 350خودروی مکانیزه

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران گفت: تا شروع سال نو، 100 خودروی مکانیزه، مخازن زباله پایتخت را شستشو می دهند.

مصطفی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: با توجه به اهداف طرح مکانیزاسیون خدمات شهری، در سال جاری شستشوی مخازن زباله به صورت مکانیزه آغاز شد که در سال آینده با افزایش تعداد خودروها سطح فعالیت مکانیزه در زمینه پسماندهای شهری نیز افزایش خواهد یافت.

وی یاد آور شد: در سال جاری 50 خودرو شستشوی مکانیزه مخازن زباله را انجام می دادند که تا آخر سال 50 خودروی دیگر نیز به آنها افزوده می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران همچنین افزود: با بکارگیری 250 خودرو، شستشوی گاردیل ها و المان های شهری نیز به صورت مکانیزه انجام می شود که این امر ارتقای سطح ایمنی کارگران، کیفیت و بهداشت بیشتر محیط را به دنبال دارد.

سلیمی در خصوص ویژگی های شستشوی مکانیزه مخازن زباله، تصریح کرد: هر مخزن زباله توسط خودروهای مکانیزه ظرف مدت 3 دقیقه شستشوی کامل می شود و بسیاری از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز با این روش برطرف می شود.

کد مطلب 652659

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