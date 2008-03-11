مشهد دارای تالار بورس می شود

علی اسلامی بیگدلی مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در پی اتمام اجاره ساختمان فعلی بورس، راه اندازی تالار اختصاصی بورس مشهد بر عهده آستان قدس رضوی قرار گرفته که هم اینک مراحل پایانی پروژه در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمانها و نهادهای دولتی تالاربورس مشهد حداکتر اوایل سال آینده افتتاح شود.
اسلامی خاطر نشان کرد: راه اندازی تالار بورس مشهد در راستای تحقق اصل 44 و واگذاری امور اقتصادی به بخش غیر دولتی صورت می پذیرد.
شرکت کارگزاری رضوی در زمره 10 شرکت برتر کارگزاری کشور قرار دارد و از سال 83 با سرمایه 50 میلیارد ریال افتتاح شده است.
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