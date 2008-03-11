مشرف خواستار تشکیل پارلمان جدید پاکستان در 17مارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، امروز پرویز مشرف از پارلمان جدید پاکستان خواست؛ در17 مارس تشکیل جلسه دهد .

مشرف، روز گذشته فراخوان رسمی برای تشکیل پارلمان جدید را که ازسوی "محمد میان سومرو" نخست وزیر این کشور به وی تحویل شد، امضاء کرد.

احزاب مخالف مشرف، وی را به عقب انداختن تعمدی تشکیل پارلمان جدید متهم کرده اند.

احزاب مخالف مشرف، اکنون پس از پیروزی درانتخابات پارلمانی این کشوردرتلاش برای برکناری وی، این کشوررا با چالشهای جدیدی روبرو کرده اند .

درانتخابات پارلمانی درپاکستان، حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری،همسربی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان در رتبه نخست و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف، دیگرنخست وزیرسابق این کشوردررتبه دوم و حزب مسلم لیگ، شاخه قاعد اعظم به رهبری پرویز مشرف دررتبه سوم قرارگرفتند.