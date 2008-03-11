گناهان کبیره مدرن مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آزرواتوره،اکنون روح قاچاقچی ها، افرادی که به واسطه هرزگی ثروتمند شده اند، عاملان آلودگی محیط زیست و دانشمندانی که علم ژنتیک را دستکاری می کنند، براساس اعتقادات کاتولیکها به قعر دوزخ می روند مگر اینکه توبه کرده و خواستار نجات و رستگاری شوند.

این فهرست درحالی منتشر شده که پاپ نسبت به کاهش حس گناه در دنیای سکولار امروز ابراز تأسف کرد.

اسقف جیانفرانسو جیروتی رئیس بازداشتگاه پاپی در مقر پاپ، سازمانی در واتیکان که ناظر اعترافات است اظهار داشت که کشیشان باید گناهان جدید را که در افق تازه انسانیت به عنوان نتیجه فرآیند بی وقفه جهانی شدن ظاهر شده را مد نظر قرار دهند.

کلیسای کاتولیک روم گناهان را به گناهان قابل عفو، گناهانی که از جدیت کمتری برخوردارند، گناهان و معاصی کبیره تقسیم بندی کرده است. معاصی کبیره نقض بزرگ ده فرمان و آموزه های مسیح است و ارواح افرادی که در حال گناهان کبیره از این جهان برود در دوزخ فرود خواهد آمد.

فهرست قطعی از گناهان کبیره وجود ندارد اما مؤمنان همان هفت گناه کبیره ای که در قرن ششم توسط پاپ کریگوری اعلام در دوزخ دانته مورد اشاره قرار گرفته است. این هفت گناه عبارتند از شهوت، شکم پرستی، طمع، کاهلی، خشم، حسد و غرور .

