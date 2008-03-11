رئیس جمهور قانون حذف کنکور از سال 89 را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهور قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجراء ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکترای حرفه‌ا ی و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید.

براین اساس برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن براساس «قانون یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری مصوب 21/5/1377» مجلس شورای اسلامی خواهد بود و برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ می‌گردد. این دروس و میزان تاثیر هر یک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی موثر است توسط کارگروهی (کمیته‌ای) مرکب از افرادی چون وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش ،وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،وزیر یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس‌ سازمان سنجش و آموزش کشور تعیین خواهدشد.

بر اساس این قانون امتیازات و سهمیه‌ها از قبیل سهمیه مناطق ، رزمندگان ، شاهد ،‌خانواده معظم ، شهدا ، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده یا می رسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می گردد .

همچنین داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیرو‌های مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری ( فرماندهی کل قوا ) می رسد ،‌از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می گردند .