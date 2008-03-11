تحقیقات دانشجویی باید از مقطع کارشناسی آغاز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شب گذشته در مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیادهای علمی و نفرات اول کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود: برنامه ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی تدوین می شود که بر اساس آن دایره ارزیابی پایان نامه های تحصیلی را باز گذاشته است.

وی اضافه کرد: بر اساس این برنامه برای افرادی که کارهای با ارزشی در دوران کارشناسی انجام می دهند، شرایطی فراهم می شود تا بتوانند در ارزیابی پایان نامه های تحصیلی و مشخص شدن ممتازها حضور داشته باشد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر در خصوص ارتقای سطح ممتازان این دانشگاه در قیاس با سال 76 گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 76 فقط 9 دانشجوی ممتاز داشت که این مورد در سال 84 به 118 نفر رسیده است و تعداد دانشجویان دو رشته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر یعنی دانشجویانی که همزمان در دو رشته تحصیل می کنند به 300 نفر رسیده است.

وی افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تیم های علمی دانشگاه در سال جاری موفقیتهای خوبی داشته اند و در جشنواره های بین المللی رازی و خوارزمی و در ارتباط با ابداعات و اختراعات فعالیتهای خوبی توسط اعضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفته است.