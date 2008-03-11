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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

رئیس دانشگاه امیرکبیر:

تحقیقات دانشجویی باید از مقطع کارشناسی آغاز شوند

تحقیقات دانشجویی باید از مقطع کارشناسی آغاز شوند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اینکه باید بحث تحقیقات به طور جدی به سطح کارشناسی منتقل شود، گفت: شروع تحقیقات در سطح کارشناسی منشاء موفقیتهای بزرگی در سطح تحصییلات تکمیلی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شب گذشته در مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیادهای علمی و نفرات اول کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب افزود: برنامه ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی تدوین می شود که بر اساس آن دایره ارزیابی پایان نامه های تحصیلی را باز گذاشته است.

وی اضافه کرد: بر اساس این برنامه برای افرادی که کارهای با ارزشی در دوران کارشناسی انجام می دهند، شرایطی فراهم می شود تا بتوانند در ارزیابی پایان نامه های تحصیلی و مشخص شدن ممتازها حضور داشته باشد.

رئیس دانشگاه امیرکبیر در خصوص ارتقای سطح ممتازان این دانشگاه در قیاس با سال 76 گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 76 فقط 9 دانشجوی ممتاز داشت که این مورد در سال 84 به 118 نفر رسیده است و تعداد دانشجویان دو رشته ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر یعنی دانشجویانی که همزمان در دو رشته تحصیل می کنند به 300 نفر رسیده است.

وی افزود: دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تیم های علمی دانشگاه در سال جاری موفقیتهای خوبی داشته اند و در جشنواره های بین المللی رازی و خوارزمی و در ارتباط با ابداعات و اختراعات فعالیتهای خوبی توسط اعضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفته است.

کد مطلب 652678

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