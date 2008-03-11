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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۸

889 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در لرستان پیش بینی شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: 889 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در لرستان پیش بینی شده است.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد کلاس در قالب 98 آموزشگاه در مناطق مختلف سطح شهرستانهای استان به منظور اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: همچنین 18 ستاد برای اسکان مسافران نورزی در استان در نظر گرفته شده است که نام و شماره های تماس این ستادها در قالب اطلاعیه ای در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد. 

رئیس اداره کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه تعداد مدارس در نظر گرفته شده برای مسافران نوروزی در مناطق مختلف استان نسبت به سال گذشته از افزایش برخوردار بوده است، تصریح کرد: در سطح 9 شهرستان استان و همچنین بخشهای مختلف لرستان، ستادهای اسکان مسافران نوروزی تشکیل شده است.

کد مطلب 652682

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