889 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در لرستان پیش بینی شده است

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد کلاس در قالب 98 آموزشگاه در مناطق مختلف سطح شهرستانهای استان به منظور اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: همچنین 18 ستاد برای اسکان مسافران نورزی در استان در نظر گرفته شده است که نام و شماره های تماس این ستادها در قالب اطلاعیه ای در اختیار مسافران قرار داده خواهد شد.

رئیس اداره کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه تعداد مدارس در نظر گرفته شده برای مسافران نوروزی در مناطق مختلف استان نسبت به سال گذشته از افزایش برخوردار بوده است، تصریح کرد: در سطح 9 شهرستان استان و همچنین بخشهای مختلف لرستان، ستادهای اسکان مسافران نوروزی تشکیل شده است.