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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

درکنفرانس اربیل مطرح می شود:

درخواست برای اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت

درخواست برای اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت

قرار است رئیس مجلس عراق در سخنان خود در اجلاس اتحادیه پارلمانهای عربی که امروز در اربیل آغاز می شود؛ اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، درحالی که امروز اجلاس اتحادیه پارلمانهای عربی درشهر اربیل کردستان عراق، کار خود را آغاز می کند، قراراست محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق در این نشست سخنرانی کند و طی سخنان خود خواستار اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شود.

اهمیت کنفرانس اربیل به این علت است که برای اولین بار است بعد از 20 سال درعراق چنین کنفرانسی برگزار می شود و درعین حال بیانگر پیروزی هایی است که دیپلماسی عراق کسب کرده و همچنین حاکی از حمایت واضح و صریح کشورهای عرب منطقه از روند سیاسی و دولت و تقویت پیروزی های امنیتی عراق است.

در کنفرانس اربیل، رئیس دوره ای جدید این اتحادیه انتخاب می شود و درباره مسائل و تحولات کشورهای عربی و نقش پارلمانهای کشورهای عربی درتقویت همراهی وهمکاری عربی و یکپارچه کردن مواضع دربرابر مسائل مربوط به جهان عرب و همچنین اوضاع مناطق فلسطینی، لبنان، دارفور سودان و نیز درباره هتاکی به ساحت مقدس حضرت محمد رسول گرامی اسلام(ص) در برخی کشورهای غربی بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.

دراین باره،"فؤاد حسین" رئیس دفترریاست منطقه کردستان عراق اعلام کرد: تاکنون 17 هیئت از کشورهای عربی وارد عراق شدند.

کد مطلب 652683

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