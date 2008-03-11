10 میلیون یورو وام به شرکت صنایع استیل البرز پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه اسلامی در پاسخ به درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد، اعتباری به مبلغ 10 میلیون یورو به نفع شرکت ایرانی صنایع استیل البرز اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، شرت صنایع استیل البرز موظف است در صورت موافقت با شرایط و ضوابط اعلام شده از سوی بانک توسعه اسلامی موافقت خود را به بانک یاد شده اعلام کند.

شرکت صنایع استیل البرز همچنین موظف شده است طی نامه ای، شخص مجاز امضا کننده اسناد را به بانک توسعه اسلامی معرفی کند.