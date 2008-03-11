به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهور قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون ، در راستای اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 8 و 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان فضایی ایران این سازمان مجاز است در چهارچوب فعالیت‌های مشترک منطقه ای و بین المللی و با همکاری سازمان ملل متحد نسبت به تاسیس مرکز منتطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی برای ارائه خدمات در منطقه مرکز و غرب آسیا اقدام نماید .

بر این اساس این مرکز با هدف پژوهش به منظور دستیابی به علوم و فناوری های نوین قضایی و بهره گیری از آنها در پیشگیری و آمادگی مقابله با بلایای طبیعی نظیر زلزله ، سیل ، خشکسالی و غیره در مرکز و غرب آسیا تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی و بوده و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به سازمان فضایی ایران خواهد بود .

همچنین بار مالی ناشی از ایجاد و فعالیت این مرکز صرفاً از محل اعتبارات سازمان ملل متحد تامین می گردد و اساسنامه این مرکز ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .