روند نزولی فروش فیلم ها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر،به کارگردانی محمدعلی نجفی از تولیدات سال 84 است که در بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم با فیلمنامه شادمهر راستین به فراز و فرودهای کاری، بومی و عاطفی مهندسان سدسازی در پروژه کارون 3 می‌پردازد و علی نصیریان، رضا کیانیان، ژاله علو، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، کیهان ملکی، رعنا آزادی‌ور و قاسم زارع در آن بازی کرده‌اند.

"زاگرس" پس از پایان بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر از سه شنبه 23 بهمن به اکران عمومی درآمد و پس از 24 روز نمایش در دو سینما با فروش 500/464/19 تومان به اکران خود ادامه می دهد. بیشترین فروش روزانه این فیلم یکشنبه 19 اسفند 000/234 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/800 تومان افت فروش روزانه داشته است.





مادرزن سلام

"این ترانه عاشقانه نیست" ساخته رحمان رضایی است که نویسندگی و تهیه کنندگی این فیلم را هم بر عهده داشته است. فیلم داستان زن و مردی جوان است که در کلینیک درمان سرطان با هم آشنا می‌شوند. آنها که درصدد برآورده کردن آرزوهای یکدیگرند، ناخواسته درگیر ماجراهایی می‌شوند.

میترا حجار، ایرج نوذری، جمشید مشایخی، سیاوش طهمورث، داریوش اسدزاده و علیرضا اشکان بازیگران، فریدون آزما مدیر تولید و سامان احتشامی آهنگساز این فیلم هستند که از سه شنبه 23 بهمن اکران شده و پس از 24 روز نمایش در شش سینما 000/409/28 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم یکشنبه 19 اسفند 500/552 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"راننده تاکسی" مهدی صباغزاده درباره زندگی یک راننده تاکسی است که آشنایی او با زنی خارجی به نام جنیفر مسیری تازه در زندگی‌اش ایجاد می‌کند. فیلمنامه را قربان محمدپور نوشته و حبیب اسماعیلی، لاله اسکندری، هیلدا رنجبران، محمدرضا داودنژاد، مهری ودادیان، مهدی صباغی، محمود بهرامی، لادن سلیمانی، ایلیا شهیدی‌فر و ثریا قاسمی بازیگران آن هستند.

از دیگر عوامل تولید "راننده تاکسی" می توان به صباغزاده تدوینگر، تورج منصوری مدیرفیلمبرداری، مجید میرفخرایی طراح هنری، شیرین شازده‌احمدی طراح صحنه و لباس، عبدالله اسکندری طراح چهره پردازی، کامبیز روشن‌روان آهنگساز، محمد شیوندی صدابردار و عباس شوقی طراح جلوه های ویژه اشاره کرد.

این فیلم از سه شنبه 23 بهمن اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 18 سینما 000/639/59 تومان فروش کرده است. بیشترین فروش روزانه این فیلم یکشنبه 19 اسفند 400/168/1 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/3 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"ملودی" به کارگردانی جهانگیر جهانگیری قصه تقابل بین دو نسل را به تصویر می‌کشد. نسلی با حفظ معیارها و اعتقادات اجداد و پدران ما در مقابله با پیشرفت تکنولوژی در عصر مدرنیسم. جهانگیری فیلمنامه را بر اساس داستان اشرف غلامی نوشته و شهرام حقیقت‌دوست، ایرج نوذری، لادن طباطبایی، ثریا قاسمی، رضا کرمرضایی، مهدی امینی‌خواه و محبوبه بیات در آن بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل فیلم می توان به محمود اکبری مدیرفیلمبرداری، سیامک خواجه‌وند دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، مهدی دارابی مدیرصدابرداری، افسانه محمدزاده طراح صحنه و لباس، غلامرضا جهانمهر طراح چهره پردازی، بهرنگ دزفولی‌زاده عکاس و علی برجسته مدیرتولید اشاره کرد.

این فیلم از سه شنبه 23 بهمن اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 17 سینما 000/048/54 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم یکشنبه 19 اسفند 800/412/1 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/3 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"مادرزن سلام" خسرو ملکان با فیلمنامه ای از خود وی قصه مردی است که پس از ازدواج ناموفق دختر اول خود تصمیم می‌گیرد برای ازدواج دو دختر دیگرش شرایطی قائل شود و شرایط خود را به شکل یک بخشنامه روی کاغذ می‌آورد.

فتحعلی اویسی، فرزانه کابلی، مریم امیرجلالی، محسن قاضی مرادی و نفیسه روشن بازیگران، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، منیژه حکمت مدیر تولید، کامران قدکچیان تدوینگر، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس و مسعود افشار طراح چهره پردازی فیلم هستند. این فیلم از سه شنبه 23 بهمن اکران شده و پس از 24 روز نمایش در 22 سینما 600/260/138 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم یکشنبه 19 اسفند 400/070/3 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/000/9 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"مصائب دوشیزه" به کارگردانی مسعود اطیابی محصول سال 85 در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلم داستان زندگی یک دختر مسیحی است که تقابل تفکرات او و پدرش و همزمان یک سانحه رانندگی زندگی وی را به مسیری تازه می‌کشاند. بهنوش طباطبایی، پوریا پورسرخ، مهدی پاکدل و بهزاد فراهانی بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل این فیلم می توان به سیدغلامرضا موسوی تهیه کننده اشاره کرد. این فیلم از چهارشنبه 24 بهمن اکران شده و پس از 23 روز نمایش در شش سینما 400/357/28 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه فیلم یکشنبه 19 اسفند 100/743 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/700 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"فرش ایرانی" مستندی 15 اپیزودی به کارگردانی بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، مجید مجیدی، مجتبی راعی، بهمن فرمان‌آرا، کمال تبریزی، رخشان بنی‌اعتماد، خسرو سینایی، محمدرضا هنرمند، بهروز افخمی، رضا میرکریمی، نورالدین زرین‌کلک، سیف‌الله داد، داریوش مهرجویی و جعفر پناهی است.





زاگرس

اپیزودهای این مستند عبارتند از "فرش عشایری"، "مشترک مورد نظر در دسترس نیست"، "قالی سخنگو"، "گره‌گشایی"، "فرش زمین"، "فروشی نیست"، "فرمایش آقاسیدرضا"، "شازده کوچولو"، "فرش، اسب، ترکمن"، "فرش و زندگی"، "درخت زندگی"، "دست آفرینی هدیه به دوست"، "فرشته و فرش"، "خاطره، خاطره" و "کپی برابر اصل نیست". میرکریمی علاوه بر کارگردانی یک اپیزود از این فیلم، تهیه‌کنندگی آن را نیز بر عهده داشته است.

این فیلم از پنجشنبه 25 بهمن اکران شده و پس از 21 روز نمایش در دو سینما 100/692/3 تومان فروش داشته است. بیشترین فروش روزانه این فیلم یکشنبه 19 اسفند 500/96 تومان بوده که با توجه به تعطیلی سینماها در جمعه و شنبه نسبت به آخر هفته گذشته حدود 000/211 تومان افت فروش روزانه داشته است.