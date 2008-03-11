همایش موزه و گردشگری در مشهد برگزار می شود

محمد رضا پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این سازمان با عنایت به نقش آموزش در ارتقاء سطح کیفی دست اندر کاران صنعت گردشگری و به منظور آگاهی مدیران، کارکنان و راهنمایان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان با همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان همایش یک روزه ای را بر گزار می نماید.

وی اظهار داشت: در این همایش اساتید موزه داری و باستان شناسی به ارائه آموزش و معرفی موزه های استان و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری و ماندگاری بیشتر زائرین و گردشگران می پردازد.

پهلوان با اشاره به اینکه خراسان رضوی با دارا بودن حدود 30 موزه بعد از استان تهران دارای بیشترین رقم موزه در کشور است، گفت: از سال گذشته تاکنون از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری هفت موزه مردم شناسی در شهرستان ها افتتاح شده است و پنج موزه دیگر نیز در شهرستان های نیشابور، فریمان، خواف، تایباد و چناران در حال تشکیل است.

وی خاطر نشان کرد : پروژه ملی موزه بزرگ خراسان در محل کوهسنگی مشهد با 31 طبقه و 1800 متر یکی از بزرگترین موزه های ایران در حال اجراست که هفت طبقه آن تا کنون ساخته شده است.

این همایش در تاریخ 23 اسفندماه در محل اتاق بازرگانیی صنایع و معادن مشهد برگزار خواهد شد و از علاقه مندان جهت حضور در همایش دعوت به عمل می آید.

