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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معرفی شد

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با صدور حکمی سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد را به سمت معاونت فرهنگی این مرکز منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد محمد آفریده در این حکم اظهار امیدواری کرده با تعامل و همکاری با جامعه اصناف، فیلمسازان جوان و باتجربه و صاحبنظران سینمای ملی در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هر چه بیشتر متجلی شود.

طباطبایی‌نژاد متولد سال 1349 و فارغ‌التحصیل رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در مقطع فوق‌لیسانس است که پیش از این مدیریت طرح و برنامه و مدیریت گروه فرهنگ و تاریخ و هنر شبکه یک سیما را بر عهده داشته و از تهیه‌کنندگان ارشد تلویزیون بوده است.

کد مطلب 652690

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