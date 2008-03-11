معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد محمد آفریده در این حکم اظهار امیدواری کرده با تعامل و همکاری با جامعه اصناف، فیلمسازان جوان و باتجربه و صاحبنظران سینمای ملی در سیامین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هر چه بیشتر متجلی شود.
طباطبایینژاد متولد سال 1349 و فارغالتحصیل رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری در مقطع فوقلیسانس است که پیش از این مدیریت طرح و برنامه و مدیریت گروه فرهنگ و تاریخ و هنر شبکه یک سیما را بر عهده داشته و از تهیهکنندگان ارشد تلویزیون بوده است.
نظر شما