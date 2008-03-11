برگزاری دیدارهای هفته بیست و پنجم قطعی شد/ بازی های معوقه 10 فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال درخواست علی دایی از کمیته تیم های ملی برای تعویق بازی های هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر، سازمان لیگ تاکید کرد تمامی دیدارهای این هفته مطابق برنامه برگزار خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از روز جمعه هفته جاری آغاز می شود. در این بین تنها تیم های که بیش از 3 بازیکن در اردوی تیم ملی داشته باشند، از برگزاری بازی در هفته پایانی اسفندماه سالجاری معاف هستند و می بایست دیدار معوقه هفته بیست و پنجم خود را در تاریخ دهم فروردین ماه سال آینده برگزار کنند.