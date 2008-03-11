وضعیت کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در کشور مطلوب است

حجت الاسلام رضایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برنامه ارائه شده از سوی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرا جوابگوی نیازها و راهگشای افکار عمومی مردم است.

وی تصریح کرد: این جبهه متشکل از پیروان خط امام (ره) و رهبری، رایحه خوش خدمت و اصولگرایان تحول خواه است که از شش ماه قبل با رایزنی های خود برنامه ریزی مناسبی جهت معرفی کاندیداهای خود و معرفی برنامه ها انجام داده است.

رضایی گفت: کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه کرمان و راور غلامرضا کرمی و حجت الاسلام مهدی عرب پور هستند که تبلیغات خود را رسما از زمان شروع قانونی تبلیغات آغاز کرده اند و در حال حاضر این تبلیغات با هزینه کم و با حضور گسترده و حمایت مردمی ادامه دارد.

وی اظهار داشت: دو نفر دیگر از کاندیداهای مجلس نیز میثاق نامه تعهد اخلاقی جبهه متحد اصولگرایان را امضاء کرده اند اما به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده اند.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان کرمان گفت: استان کرمان با توجه به پتانسیل های بالای موجود در استان هنوز نتوانسته است از امکانات موجود در استان استفاده لازم را ببرد.

وی گفت: برنامه ریزی جهت توسعه استان باید با شتاب بیشتری انجام شود و این موضوع در برنامه ریزی های کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان لحاظ شده است.

رضایی یادآور شد: رفع محرومیت ایجاد اشتغال و توسعه فرهنگ از اولویت های اصلی برنامه های جبه متحد اصولگرایان در استان کرمان محسوب می شود.