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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

یک گروه حقوق بشر:

شکنجه زندانیان گوانتانامو وجهه آمریکا را خدشه دار کرده است

شکنجه زندانیان گوانتانامو وجهه آمریکا را خدشه دار کرده است

یک گروه حقوق بشر اعلام کرد که استفاده از شکنجه در بازجویی از زندانیان گوانتانامو ،وجهه سیستم قضایی آمریکا را خدشه دار و هم پیمانان آمریکا را از مسیر جنگ علیه تروریسم منحرف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این گروه حقوق بشر(Human Rights First) در گزارشی با عنوان " عدالت شکنجه شده" اعلام کرد:" آمریکا با شهادت و گواهی به دست آمده در نتیجه شکنجه، مشروعیت اقدامات حود را در داخل و در برابر چشمان جامعه بین المللی خدشه دار،هم پیمانان خود را در مبارزه با تروریسم منحرف و تروریستها را تقویت می کند."

این در حالی بود که یکی از سخنگویان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) از این روند قضایی دفاع کرد .

این گزارش دو روز پس از وتوی لایحه ممنوعیت شکنجه از سوی "جرج بوش" رئیس جمهوی آمریکا منتشر شد.

در بخش دیگری از این گزارش به نقل از "جک کلونان" یکی از بازجویان اف بی آی (پلیس فدرال آمریکا) آمده است: تکنیکهای بازجویی خشن که در گوانتانامو مورد استفاده قرار گرفته، یک شکست کامل بوده و اینکه از طریق دادن حق دادرسی عادلانه به آنها نتایج بهتری حاصل شده است.

بوش لایحه ای را وتو کرد که صراحتا مانع از آن می شود که سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) از شیوه های سخت بازجویی از جمله "غرق مصنوعی" استفاده کند؛ تکنیکی که مورد انتقاد شدید در داخل و خارج آمریکا قرار گرفته است.

کد مطلب 652698

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