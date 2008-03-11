به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری اعلام کرد تهیه و تدوین کتابچه نوروزی در کشورهای همسایه، غبارروبی شهداء گمنام، مسابقه کارگاهی نقاشی و خط، گریم و بهترین تنپوش حاجی فیروز، ایستگاه احسان، طرز تهیه جوانه در منزل و ... از برنامههای مناطق یک تا 5 سازمان با محوریت فرهنگسراهای ملل، ابنسینا، هنر، طبیعت و کودک است.
نوروزنامه، بازارچه نوروزی، تندیس اسطورهها، مسابقه مقالهنویسی آداب نوروز، طراحی زیباترین پیام نوروزی، غرفه آموزشی بازیافت، خوشنویسی دعای تحویل سال، مسابقه آشپزی، اهداء نهال، جشنواره تزئین غذا، نمایشگاه لباس ایرانی و ... از جمله برنامههایی است که در مناطق شش تا 10 با محوریت فرهنگسراهای بانو، مدرسه، خانواده و قرآن برگزار میشود.
مناطق 11 تا 15 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مدیریت مرکز فرهنگی هنری نوجوان، فرهنگسراهای انقلاب، سالمند و خاوران بیش از 50 برنامه از جمله ارسال کارت تبریک نوروز به خانواده شهدا، کوله نوروزی، توزیع وسایل شادیزای بیخطر، عیدانه، مسابقه نقاشی، جشنواره غذاهای محلی، تهیه و چاپ کتابچه بهاریه، خیابان هنر پایتخت، صدای پای بهار و ... برپا میکنند.
جشنواره تخممرغهای رنگی، نمایشگاه عکس و کاریکاتور سوانح و سوختگی ایام پیش از نوروز، اردوی فرهنگی در دامان طبیعت، مسابقات شطرنج، سنگنوردی و جودو، شاهنامهخوانی، نوروزخوانی، آموزش گل و گیاه، نمایش فیلمهای علم و دانش، از نور تا خاتم، تولید راهنمای مساجد و ... در فرهنگسراهای بهمن، اقوام، خاتم و ولاء و مناطق فرهنگی هنری 15 تا 20 برگزار میشود.
فرهنگسرای رسانه نشست صمیمی اصحاب رسانه، خانه محیط زیست توزیع 12 هزار اصله نهال، فرهنگسرای دانشجو پیشواز بهار، فرهنگسرای سلامت تولید کتاب سلامتی در سفر، فرهنگسرای تفکر نمایشگاه تصویرسازی کودک، همایش هفتسین و سنتهای نوروز و فرهنگسرای کار تجلیل از مشاغل نوروزی و برگزاری جشنواره کار خوب در سال 86 را برگزار میکنند.
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